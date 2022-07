Sensaciones y sentimientos

EL LARGO (MUY) FUTURO DE LES LUTHIERS



Por Hugo Borgna



Es suficiente un pequeño recorrido en Corrientes (le decimos así, en lugar del respetuoso “avenida”), posicionarse en la vereda “del Ópera”, cargar combustible alimenticio en “Las Cuartetas” y luego cruzar la calle donde “el Gran Rex”, impone la imagen de Les Luthiers.

Nosotros, formados en la pampa gringa, nos sentirnos tan porteños como el más acendrado y nos invade una letra tanguera (“Buenos Aires, la reina del Plata, Buenos Aires mi tierra querida”). Cruzamos avenida 9 de Julio hacia Cerrito, dejando a nuestra izquierda el obelisco y, pocos metros antes de llegar, escuchamos sonoramente un tango tradicional desde nuestra derecha; seguramente es una “milonga”. Empapados, decimos “te proclamo, Buenos Aires mi ciudad”: esa exageración geográfica nos ha ganado. Nos ubicó, hace momentos y antes de cruzar, en el frente de la casa teatral de Les Luthiers. Y olvidamos nuestro origen de la cuenca lechera, del padrinazgo de Vecchiolli y Pedroni. Todo, desde ahora, es una imagen nueva de ciudad encantada.

En 1967 amplias minorías de Buenos Aires conocieron a Les Luthiers por el long play “Sonamos pese a todo” (en el mismo instante lo teníamos nosotros en la pampa gringa en la vidriera de Colombo Musical). Debieron transcurrir muchos años de reconocimiento en ámbitos universitarios -exclusivos y exigentes- antes de ser la amable cotidianeidad de los porteños, la que apreciaba su calidad y estilo sutil de humor. Con todo, eso no implicaba todavía popularidad.

El tiempo pasa factura disimulado prudentemente en alfombras que no hacen ruido (como en “A media luz”). La actualidad plantea ahora un previsible dilema acerca de su futuro, aunque exista la decisiva aceptación masiva por los porteños nativos y de los seguidores de las provincias.

A favor está la fórmula respetada -hasta en los mínimos detalles- surgida en la inspiración de su fundador Gerardo Masana. La semilla es fuerte, apoyada en el ingenio para construir textos de Marcos Mundstock y por la gracia actoral de Daniel Rabinovich. Fueron 29 años de un esquema que ganó a todo un público que competía en demostrar qué seguidor conocía más del grupo que los demás. Sus textos con sugerencia a fondo eran copiados por el habitante común. Rabinovich y Mundstock fueron los primeros en convertirse en guías abstractas y espirituales para el grupo.

Tienen su parte de razón los que opinan que Les Luthiers perdieron mucho más que lo que habían cosechado al ceder esas dos sólidas torres. Paralelamente esos sitios fueron ocupados por nuevas figuras de nombres menos popularizados.

De los miembros originales continúan Jorge Maronna y Carlos Lopez Puccio. Los acompañan Horacio “Tato” Turano, Roberto Antier, Martín O’Connor y Tomás Mayer Wolf. Vuelven a ser 6, como en el comienzo con Ernesto Acher, con la actual ayuda del “jubilado” Carlos Nuñez Cortez.

Los “nuevos” no lo son tanto. Activos durante años, han realizado suplencias y compartieron horas en secuencias creativas. Son tan Luthiers como el que más, sólo que recién ahora se los asimila.

Y volvemos a la que nombraremos “la capital”. Nos resulta demasiado frío e indiferente llamarla “CABA” y seguirá siendo para nosotros la reina del Plata, abierta a un Gardel golondrina, a una profunda María Elena Walsh, a un Piazzolla libre y representativo y a Les Luthiers, fieles como pocos a las recetas de las abuelas: lo genuino del mérito y la inspiración.

Hay algo más para decir. Estamos íntimamente satisfechos los habitantes de la cuenca lechera con mayoritaria inmigración italiana por haber reconocido en ese momento de presentación en sociedad, ese algo especial que insinuaban Les Luthiers desde Buenos Aires en “Sonamos pese a todo”, y por estar integrados (lo decimos nosotros) a la esencia de apertura que mostraron los hermanos porteños, algunos años después.