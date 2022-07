Los vuelos de la muerte

La dictadura militar llegó a su fin en diciembre de 1983, cuando la democracia recuperó su entidad de la mano del radical Raúl Alfonsín. Aquel lejano 10 de diciembre de ese año fue una bisagra en la historia argentina, un día en el que se reconstituían las instituciones del sistema republicano de gobierno, basado en la división de poderes, y se dejaba atrás el Proceso de Reorganización Nacional con el que los militares y grupos de civiles lideraron el gobierno desde marzo de 1976 con mano de hierro, represión y torturas como instrumentos de la política. De todos modos, en la nueva etapa todo estaba por hacerse, en especial recuperar la justicia juzgando y condenando a los responsables de los delitos de lesa humanidad.Apenas cinco días después de haber asumido como presidente, Alfonsín firmó el Decreto N.º 158/83 mediante el cual dispuso someter a juicio sumario a nueve militares de las tres armas que integraron las Juntas que dirigieron el país desde el golpe militar del 24 de marzo de 1976 hasta la Guerra de las Malvinas en 1982. Dos años después, el 9 de diciembre de 1985, se conoció la condena del Juicio a las Juntas por las graves violaciones a los derechos humanos, que incluyeron asesinatos y la desaparición de miles de personas.Si bien aquella emblemática sentencia que se produjo en días donde los cuarteles aún conservaban un poder que ponía en peligro la democracia, en realidad fue el inicio de un largo proceso que lamentablemente se extiende a la actualidad. Decimos lamentablemente porque hace rato que los tribunales del Poder Judicial deberían haber resuelto todas las causas con los acusados de reprimir, torturar, desaparecer personas y matar. ¡Se van a cumplir 39 años desde que finalizó la dictadura! Y todavía hay represores sin sentencias, más allá que la mayoría son adultos mayores.La reflexión viene al caso porque la semana pasada, el Tribunal Oral Federal número dos de San Martín condenó a prisión perpetua a cuatro ex militares acusados por los denominados "vuelos de la muerte", aviones que despegaban desde Campo de Mayo con detenidos desaparecidos sedados a bordo para ser arrojados al mar o al Río de la Plata. Los condenados son el ex jefe de Comando Institutos Militares Santiago Omar Riveros, sobre quien pesan condenas previas, y los ex oficiales Luis del Valle Arce, Delsis Malacalza y Eduardo Lance.El tribunal condenó a todos por los delitos de allanamiento ilegal de domicilio, privación ilegítima de la libertad, imposición de tormentos y homicidio doblemente agravado. Todos llegaron a juicio gozando de prisión domiciliaria, pero el tribunal ordenó que sean sometidos a estudios médicos para determinar si pueden cumplir sus condenas en una cárcel común.Los tres últimos se desempeñaban como pilotos militares en el Batallón de Aviación 601, con sede en Campo de Mayo. La investigación se centró en cuatro víctimas: Adrián Rosace, Adrián Accrescimbeni, Rosa Corvalán y Roberto Arancibia, cuyos cadáveres aparecieron arrastrados por las aguas en la costa de la Provincia de Buenos Aires. Según relatos de sobrevivientes, todos estuvieron en el centro clandestino de detención que funcionó en Campo de Mayo.Antes de la lectura de la sentencia, los cuatro acusados hicieron uso de su derecho a dirigirse al tribunal en las últimas palabras antes del veredicto. Todos se desentendieron de las acusaciones, reivindicaron lo que denominaron “la lucha contra la subversión” y negaron haber cometido los delitos que se les imputan.Cabe recordar que el ex militar Alfredo Scilingo fue condenado en España a 1.084 años de prisión por los "vuelos de la muerte" que realizó en Argentina durante la dictadura.Si bien ya hay 273 causas por crímenes de lesa humanidad con sentencia, 275 aún están en etapa de instrucción, 65 aguardan por el inicio del debate y alrededor de 20 están en juicio. Mucho trabajo pendiente para hacer justicia.