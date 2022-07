La Ford F-150 Raptor R tiene un motor V8 de 700 caballos

Cuando Ford presentó la F-150 Raptor de tercera generación hace más de un año, avisó que no sería la pick up más potente de su gama. Ya se sabía que, en camino, había una versión todavía más brutal. Y acaba de ser presentada como F-150 Raptor R.

“Raptor R es nuestra Raptor definitiva”, dijo Carl Widmann, ingeniero jefe de Ford Performance. “Cuando los clientes experimenten la Raptor R en el desierto y más allá, se les pondrán los pelos de punta, y les encantará cada segundo”.

Como era de esperar, Ford tomó prestado el V8 sobrealimentado de 5.2 litros del Mustang Shelby GT500, aunque tiene algunas modificaciones para adaptarlo a la pick up.

Ford dice que el motor genera 700 caballos de potencia y 868 Nm de torque en lugar de los 760 burros del Mustang Shelby GT500, una bestia deportiva que pasó por las manos de TN Autos.

Los ingenieros del Óvalo explicaron que la baja en la potencia máxima fue necesaria debido a una nueva polea de sobrealimentación diseñada para optimizar la potencia del motor para uso todoterreno. La configuración aumenta la entrega de par en la parte baja y media del rango de revoluciones para ofrecer más rendimiento a las velocidades en las que los clientes pasan la mayor parte de su tiempo de conducción.

Equipada con suspensión trasera de cinco brazos, la Raptor R tiene brazos de arrastre extralargos para mantener mejor la posición del eje sobre los terreno irregulares. También trae una barra Panhard y resortes helicoidales de 24 pulgadas optimizados para brindar estabilidad.

Los amortiguadores FOX Live Valve se ajustaron para equilibrar la calidad de conducción y el control de balanceo dentro y fuera del camino. Los amortiguadores se controlan electrónicamente y usan sensores de altura para monitorear las condiciones del terreno y ajustar la altura en consecuencia. Los conductores gozarán de 330 mm de recorrido en la rueda delantera y 358 mm en la trasera.

Gracias a la suspensión electrónica, los conductores pueden optar por el modo “Baja” que aumenta la tasa del resorte delantero en un cinco por ciento para una mejor calidad de conducción. En cualquier modo, la Raptor R tiene 333 mm de distancia al suelo gracias, en parte, a los neumáticos de 37 pulgadas que vienen directamente de fábrica.

La transmisión es una automática SelectShift de 10 velocidades con calibración diseñada específicamente para esta chata. También tiene un convertidor de par especialmente ajustado con un amortiguador de turbina pesado y un conjunto de salida trasera de cuatro piñones para proporcionar un par más suave.

Para mejorar la durabilidad del motor, Ford Performance instaló colectores de escape de acero inoxidable fundido, un enfriador y filtro de aceite exclusivos y un cárter de aceite más profundo diseñado para soportar pendientes pronunciadas. El volumen de entrada de aire también se incrementó en un 66 por ciento con una entrada más ancha y un filtro cónico de mayor flujo y eficiencia.

Visualmente destaca por la parrilla con el nombre de la marca en color negro, el emblema R en distintos sectores de la carrocería.

En el interior, tiene asientos Recaro estándar tapizados con cuero negro y Alcantara. Se puede encontrar fibra de carbono real en las puertas, la puerta del compartimiento de medios y las partes superiores del panel de instrumentos.

Si bien ayer se abrió el libro de pedidos para la F-150 Raptor R en los Estados Unidos, donde se fabricará para distintas partes del mundo. Todavía no está confirmado su lanzamiento en la Argentina. (Fuente TN Autos)