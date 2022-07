Con Los Macocos brillando en escena, la 17ª edición del Festival de Teatro llegó a su fin

El Festival de Teatro Rafaela 2022 vivió, este domingo, su última jornada con las presentaciones de “Triple Orquestina Ilustrada”, ante una multitud en la Plaza 25 de Mayo que disfrutó del día soleado. “Chachisca” tuvo su segunda función en el marco del FTR, en el Patio del Espacio Cultural SEOM, “La Nave” completó su serie de presentaciones en el Museo Histórico Municipal y “Maten a Hamlet” se presentó ante un Cine Belgrano con sus butacas llenas y colmado de emoción.

Organizado por la Secretaría de Cultura de la Municipalidad de Rafaela y con una programación de gran jerarquía, amplia diversidad y el apoyo incondicional del público, la 17ª edición del Festival estuvo cargada de múltiples encuentros y un acompañamiento singular en el retorno a su fecha habitual de invierno.

En esta edición, el FTR volvió a poner a Rafaela en el centro de la escena nacional y se posicionó, además, como el evento cultural más convocante y trascendente de la región. Al mismo, se sumaron las subsedes Suardi y Ataliva que recibieron 5 obras.

En ese marco, el FTR concluyó su última jornada con un acto de cierre en el Cine Teatro Municipal “Manuel Belgrano” del que participaron el intendente Luis Castellano; el diputado nacional, Roberto Mirabella; el secretario de Cultura, Claudio Stepffer; el director artístico del Festival de Teatro de Rafaela, Gustavo Mondino, integrantes del Gabinete Municipal; concejales, autoridades, referentes del teatro, la cultura local y el público que agotó la capacidad de la sala.



Acto de cierre

El acto dio inicio con la proyección de un video que resume lo vivido por el público durante los nueve intensos días de un festival lleno de encuentros. Dicha proyección incluyó, también, el relato de artistas que visitaron la ciudad y manifestaron sus experiencias, y de niños que aprovechaban su tiempo libre para salir a ver diferentes espectáculos. El público, emocionado, pudo apreciar, en menos de 10 minutos de duración, lo que realmente el festival significa para la comunidad, la magnitud del evento que crece a pasos agigantados.

Luego, con la presentación de la actriz Silvit Yori, se dio paso a las palabras del secretario de Cultura del Municipio, que resaltó que “este Festival contradice esa frase tan trillada que dice que ‘nadie es imprescindible’. Acá todas las personas son necesarias y lo hacemos entre todos y todas. Así es como ha progresado durante todos estos años y el que viene cumplirá 18 años”.

“En el teatro se trata de entender y comprender la diversidad de la vida. En este mundo tan contaminado de noticias falsas, en donde muchos hablan de la ‘posverdad’, creo que una de las pocas verdades que nos quedan es la del arte. Es ahí en donde la razón pierde todos los argumentos y el teatro convence”, afirmó.

La obra final estuvo a cargo de Los Macocos, que cautivaron a la platea con “Maten a Hamlet”; una comedia en la que cuatro bufones trashumantes en la Baja Edad Media llegan a Dinamarca con el sueño de que el gran Yorick, bufón de la corte de Elsinor, los reciba y les dé trabajo, casa y comida. Pero llegaron demasiado tarde.

Esta propuesta tan aguda e hilarante se impone como una novedosa versión del clásico “Hamlet”. Daniel Casablanca, Martín Salazar, Gabriel Wolf y Marcelo Xicarts encarnan a estos cuatro bufones hambrientos y sedientos, que luego de miles de peripecias y encrucijadas, terminan donde siempre habían querido llegar con su obra. Sin embargo, luego de ver la tragedia que reinaba en el castillo de Elsinor, terminaron enredados en una serie de conflictos que se engrandecían con el pasar del tiempo. Ansiosos de llegar a la cima, se toparon con la muerte del rey, con el reciente casamiento de la reina y su cuñado y con la venganza que Hamlet estaba tramando.

Fue destacable la destreza de este grupo sobre el escenario, en donde solo habían cruces y calaveras; pudieron conquistar todo el espacio moviéndose con una ligereza digna de admirar. Los múltiples cambios de personajes y vestuarios parecían ponerlos en jaque; sin embargo, supieron sortear de manera eficaz esta complejidad e interpretar cada rol naturalmente. En escena, estuvieron el príncipe Hamlet, Gertrudis, la dupla de Rosencrantz y Guildenstern, Laertes, Ofelia, Claudio, entre otros. Sin dar lugar a la duda, el espectador estaba inmerso en la historia y no los confundía por los rasgos claramente específicos y la caracterización exacta y sólida. Ejemplo de esto son las dificultades físicas como la renguera o la falta de un brazo que dotaban a los personajes de cierta peculiaridad.

El vestuario, a cargo de Analia C. Morales, fue una de las herramientas más importantes de la obra. Al estilo de la época, los vestidos, trajes y sombreros ayudaban a contextualizar los hechos y, además, a personalizar cada personaje de una manera única.

Esta adaptación dirigida por Sebastián Irigo, hace de la tragedia una comedia, con el humor como eje central. Lo absurdo se apodera, por momentos, de la escena; la ironía, el sarcasmo y los guiños a un presente social y político, generaron risas en todo el público. “Ser o no ser”, pasaje emblemático de esta obra dramatúrgica es, quizás, el menor de los problemas de este cuarteto en búsqueda de un futuro que parece inalcanzable.

Los Macocos demostraron, con sus más de 20 años de trayectoria, que es grato volver a verlos reunidos sobre el escenario, que la comedia (su humor tan particular y distintivo) siempre va a tener lugar en el Festival de Teatro de Rafaela. El público así lo demostró, aplaudiéndolos de pie, siendo testigos de su exitoso paso por este gran evento.



Nueve días a puro teatro

A lo largo de 9 días, el FTR ofreció 32 espectáculos en casi 70 funciones, los cuales arrojaron un número de más de

15.000 espectadores en distintos escenarios de salas, plazas y espacios alternativos de Rafaela y sus respectivas subsedes, Ataliva y Suardi.

El público de la ciudad y de la región tomó contacto con artistas provenientes de la Ciudad de Buenos Aires, Rosario, Santa Fe, Córdoba, Neuquén, La Plata y El Bolsón, a quienes se sumaron las ocho producciones locales que completaron la grilla.

Al igual que en 2021, los Laboratorios de Creación Escénica fueron un punto destacado tanto por el público como por la crítica especializada. En las 4 producciones participaron más de 70 artistas locales junto a directores como Francisco Benvenuti (Teatro Jóvenes), Brian Kobla (Teatro I), Rodrigo Cuesta (Teatro II) y la directora del Laboratorio de Circo Ana Gurvanov.

Los estrenos también fueron un hito en este FTR. Además de los cuatro laboratorios, el Festival propició los estrenos de las propuestas locales “La Nave” y del desfile “Baila!”. Además, desde La Plata, con dirección de Braian Kobla por Nélida Underground, estrenó “The big mountain”; y desde Córdoba, en coproducción con Dinamarca, Ignacio Tamagno presentó el resultado de su proyecto de residencia en el FTR “La Sapo”, y una puesta exclusivamente diseñada para Rafaela de “Proyecto Migrante”.

A su vez, Rafaela se convirtió en un espacio de aprendizaje y debate sobre las artes escénicas, a través de seminarios intensivos, actividades especiales y rondas de devoluciones que contaron con la participación de artistas y de la crítica especializada de todo el país.

La edición número 17 de este Festival demostró un crecimiento del evento, que se realiza desde el año 2005 en la ciudad, poniendo en hechos lo que bregaba el concepto inicial de esta edición: “Llega el invierno, vuelve el Festival de Teatro a Rafaela. Salas, plazas y espacios alternativos de la ciudad se encienden al calor de este evento que nos mueve, nos emociona, nos interpela, nos encuentra cada año… Es el festival de siempre: el de la risa y las sorpresas, el de las vacaciones con teatro, el de las obras que nos dejan pensando, el de artistas locales que se suman año a año… Es también el festival que se renueva, que nos encuentra diferentes y nos hace mirar de otra forma. El de siempre. Vuelve el FTR, ¡qué lindo encontrarnos!”.

Así, una vez más, Rafaela recibió en sus escenarios propuestas de las más diversas y la ciudad pudo apreciar el teatro en su más amplia expresión.