El “Cervecero” goleó a Ramona y Peñarol a Talleres en María Juana

En la tarde de ayer tuvo continuidad la fecha 4 del torneo Clausura de la Primera A de Liga Rafaelina de Fútbol con la disputa de tres encuentros.

En el barrio Italia, Argentino Quilmes goleó 3-0 al Deportivo Ramona, mientras que Peñarol hizo lo propio en María Juana tras imponerse por 4-0 ante Talleres.

En el otro partido, el Deportivo Aldao superó 2-1 a Brown en San Vicente.



AYER. Marrón 1 (8m PT Alex Santillán) vs Dep. Aldao 2 (30m ST de penal Ulises Bonafede y 38m ST Lautaro Rojas), Arg. Quilmes 3 (23m PT Manuel Bustos, 42m ST y 46m ST Lautaro Ocampo) vs Dep. Ramona 0, Talleres (MJ) 0 vs Peñarol 4 (11m PT Juan Weissen, 22m PT Cristian Acuña, 6m ST Nicolás Peralta y 43m ST Ramiro Sosa Oliva). Lunes 18/07:21.15hs 9 de Julio vs Ferrocarril del Estado (Rodrigo Pérez).



LAS POSICIONES: Ben Hur 10, puntos; Deportivo Ramona 9; Deportivo Tacural 9; Argentino Quilmes 8; Peñarol 7; Dep. Aldao 7; Pardo San Vicente 7; Deportivo Norte 7; Deportivo Libertad 7; Ferrocarril del Estado 5; Atlético de Rafaela 5; 9 de Julio 4; Bochazos 4; Atlético de María Juana 3; Florida de Clucellas 2; Unión de Sunchales 1; Argentino de Vila 1; Talleres de María Juana 0.



LA PRÓXIMA FECHA (5º): Bochazo vs Atlético de Rafaela, Libertad vs Talleres (MJ), Peñarol vs Florida, Ben Hur vs Arg. de Vila, Dep. Ramona vs 9 de Julio, Ferro vs Dep. Tacural, Atlético (MJ) vs Brown, Dep. Aldao vs Unión. Postergado: Sportivo Norte vs Arg. Quilmes



PRIMERA B



Zona Norte: Belgrano 1 (18m PT Gianluca Giacobone) vs Ind. Ataliva 1 (13m ST Uriel Ricarte), Sp. Roca 1 (5m PT Damián Valenzuela) vs Ind. San Cristóbal 3 (35m PT de penal, 5m ST y 30m ST Ezequiel Mercado).

Zona Sur: Juventud Unida 1 (15m ST Williams Núñez) vs Atl. Esmeralda 2 (30m ST Tomás Bovo y 40m ST Juncos), Sp. Santa Clara 0 vs La Hidráulica 1 (52m ST Xavier López), Def. de Frontera 2 (20m PT y 30m PT Zabala) vs Dep. Susana 3 (13m PT y 40m ST Iván Reissenauer, 30m ST Lucas Bustamante), Sp. Libertad EC 1 (9m ST Hernán Taverna) vs San Martín 1 (7m ST Martín Rinaudo), Zenón Pereyra 0 vs Dep. Josefina 1 (40m ST Elías Romero).