Notable tercer lugar de Máximo Gauchat

Máximo Gauchat cerró un excelente fin de semana con un meritorio tercer puesto en la final de la Clase 2 del Turismo Pista, que disputó su sexta fecha de la temporada 2022, disputada en el autódromo "San Nicolás Ciudad".

El rafaelino fue protagonista desde la clasificación, repitió su gran nivel en su respectiva serie -la ganó en pista y quedó relegado a la segunda posición tras un recargo por falsa largada- y lo ratificó en la carrera decisiva, en la que regresó a la victoria el cordobés Cristian Garbiglia.

José Luis Costamagna, que venía de tres podios consecutivos, resignó gran parte de sus opciones luego de ser penalizado en su serie, quedando relegado del cuarto al octavo puesto. En la final quedó 26° tras desertar en el penúltimo giro y no consiguió sumar para el campeonato.

Los otros representantes locales tuvieron que abandonar. Ricardo Saracco, Cristian Vaira y Maximiliano Andreis, lamentablemente no pudieron recibir la bandera cuadriculada en el trazado nicoleño.

Clase 2 (final): 1° Cristian Garbiglia (Corsa), en 30m37s879, a un promedio de 109,692 Km/h; 2° Martín Chico (VW Up) a 366 milésimas; 3° Máximo Gauchat (VW Up) a 861; 4° Alejo Cravero 8VW Up) a 3s028; 5° Nicolás Herrera (VW Up) a 4s101; 6° Santiago Tambucci (Celta) a 4s362; 7° Nicolás Bonfiglio (VW Up) a 6s343; 8° Facundo Ríos (VW Up) a 7s217; 9° Agustín Martín VW Up) a 7s217; 10° Juan Palacio (VW Up) a 7s799... 26° José Luis Costamagna (VW Up) a 1 vuelta... no clasificaron Maximiliano Andreis (VW Up), Cristian Vaira (VW Up) y Ricardo Saracco (VW Up).

Clase 1 (final): 1° Santiago Leguizamón (Fiat Uno), en 25m02s441, a un promedio de 95,844 Km/h; 2° Santiago Aguiar (Fiat Uno) a 356 milésimas; 3° Lucas Huser (Fiat Uno) a 4s547; 4° Agustín Gajate (Fiat Uno) a 4s730; 5° Nazareno Moscetta (Fiat Uno) a 4s878 y 6° Lucas Canteli (Fiat Uno) a 5s634.

Clase 3 (final): 1° Francisco Coltrinari (Clio), en 25m26s785, a un promedio de 141,474 Km/h; 2° Renzo Cerretti (Kinetic) a 3s605; 3° Andrés D'Amico (Clio) a 7s257; 4° Lucas Barbalarga (Clio) a 10s898; 5° Alfredo Lestard (Clio) a 11s652 y 6° Lucas Petracchini (Clio) a 12s019.