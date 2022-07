De Angeli: “Cristina lo eligió a Alberto porque sabía que lo iba a manejar”

"Ella lo conoce muy bien a Alberto, por eso lo eligió. Lo eligió a Alberto porque sabía que lo iba a poder manejar. Porque a otro como (Miguel Ángel) Pichetto no lo manejaba", comparó.

El líder ruralista sostuvo que "hay muchos peronistas que fueron traicionados" por el presidente ya que pensaron que iba a "hacer un Gobierno peronista, pero hizo un Gobierno kirchnerista, de izquierda".

En diálogo con Contacto Estrecho, el programa conducido por Guadalupe Vásquez por Radio Rivadavia, De Angeli dijo que el próximo Gobierno va a tener que hacer "las reformas fiscales, previsionales y laborales" que a su criterio hacen falta, y dio a entender que va a haber un sector importante del peronismo que va a acompañar.

"En el próximo gobierno se van a lograr esas reformas porque hay muchos legisladores que son peronistas pero no kirchneristas, y que están muy enojados. Se dieron cuenta que los traicionaron.

Ellos pensaron que Alberto iba a hacer u Gobierno peronista, pero hizo un gobierno kirchnerista, de izquierda", opinó.

Pesimista sobre el año y medio que le queda de mandato al Gobierno actual, De Angeli pronosticó que lo que viene va a ser "muy turbulento, mucha gente con hambre, mucha pobreza, el país sin dinero". .

"Va a ser muy difícil este año y medio porque siguen peleándose entre ellos. La vicepresidenta le gastó la investidura presidencial al presidente, que perdió la confianza. Eso no habla bien de un Gobierno. Si nosotros lo miramos mal, ¿imagínate los de afuera con la vicepresidenta dinamitándole el poder al presidente? Es lamentable, no nos merecemos eso en la Argentina", expresó. .

"Esto va a llevar varios años, porque esto no se arregla en cuatro años. Estos nos van a dejar un país mucho más dinamitado que el que nos dejó Cristina en 2015", aseveró. .

Sobre la flamante ministra de Economía, Silvina Batakis, sostuvo que la conoce "poco", pero aseguró que "le dejó una provincia quebrada" a la ex gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal.

Por último, De Angeli señaló que ya no realizaría piquetes en las rutas como lo hizo en 2008, pero sí sugirió "hacer una gran protesta pidiéndole a los productores que no envíen mercadería", con la excepción de la mercadería perecedera como la leche.