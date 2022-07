Santilli: “El Gobierno está hace dos años y medio a la deriva”

En diálogo con "Si Pasa, Pasa", el programa conducido por Ignacio Ortelli por Radio Rivadavia, el ex vicejefe de Gobierno porteño aseguró que se trata de un gobierno que no quiere "asumir costos" de las medidas que necesita el país.

Consultada sobre las medidas de austeridad económica que anunció la flamante ministra del área, Silvina Batakis, Santilli se mostró escéptico y se preguntó si "le van a dejar" aplicar esas ideas.

"No sé si las ideas de Batakis tienen el aval del presidente, de la vicepresidenta y de todo el elenco del Frente de Todos, si se lo van a dejar hacer y si tiene apoyo político", dijo.

En otro orden, Santilli rechazó de plano el proyecto de un sector del oficialismo para establecer un Salario Básico Universal.

"¿Qué tipo de estado queremos? Uno asistencialista o uno que genere trabajo? Hace 10 años que el sector privado no genera trabajo. Hay 6 millones de trabajadores formales. Lo que ha crecido es el trabajo informal o el monotributo", analizó.

"Los argentinos se dan cuenta que con los planes que les da el Gobierno no les alcanza", agregó.

Por otra parte, el dirigente opositor aseguró que Mauricio Macri no está retirado de la política ni mucho menos. "Es el líder del PRO, que salió de un partido municipal y construyó un partido nacional en las 24 provincias"-.

"Uno no puede dejar de reconocer lo que ha construido Mauricio como un nuevo dirigente político en la República Argentina. Es el primer presidente fuera del peronismo y del radicalismo que llega a al presidencia, que termina su mandato de cuatro años y que deja un legado y una visión de la Argentina integrada al contexto del mundo. Tiene un valor enorme", ponderó.

Sin embargo, Santilli respaldó la candidatura presidencial de Horacio Rodríguez Larreta, su jefe político: "Tiene todas las ganas, la voluntad y la vocación".

Al respecto, dijo que el jefe de Gobierno porteño tiene el carácter para enfrentar al kirchnerismo, y que lo demostró cuando se plantó en la Justicia para defender la presencialidad de las clases en las escuelas, o para exigir la coparticipación de recursos para la Ciudad. .

"Es un capitán de tormentas, Logró capear el temporal. Ha respondido cada vez que lo han agraviado", indicó sobre Rodríguez Larreta.

También dio a entender que será candidato a gobernador bonaerense, si bien no confirmó su postulación.

"Tengo toda la vocación y la voluntad de asumir el compromiso de los bonaerense. Este tiempo es para tener las propuestas y el programa arriba de la mesa", resaltó.

Y añadió: "Estoy trabajando con muchos intendentes y dirigentes y analizando. Le dedico muchas horas de mi semana a los planes y las ideas". .