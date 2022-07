Una nueva incorporación laboral del Plan Trayectorias

En esta oportunidad, Gustavo, quien anteriormente realizaba lavado de autos en la vía pública, se incorporó a un gremio local y contó que "me encanta venir y me gusta trabajar acá. Antes -en el lavado de autos- tenía frío y acá estoy bien”.

Desde el Estado local resulta fundamental articular programas y políticas para brindar una asistencia integral a los vecinos de la ciudad. A partir de dicha situación, a través del Plan Trayectorias, perteneciente a la Secretaría de Producción, Empleo e Innovación de la Municipalidad de Rafaela, se generó un vínculo con el sindicato “Luz y Fuerza Rafaela”. Allí Gustavo, quien se encontraba realizando tareas de lavado de coches en la vía pública y hoy es participante de dicho Plan, logró su inserción laboral formal en el mencionado gremio.



"EL TRABAJO GENERA

OPORTUNIDADES Y SUEÑOS"

Al respecto, Diego Peiretti, secretario de Producción, Empleo e Innovación del municipio, dijo: “El Plan Trayectorias busca generar oportunidades de empleo para personas que tienen dificultades o se les hace difícil acceder a un trabajo. En esta oportunidad, estuvimos en Luz y Fuerza con Gustavo, un participante del Plan que logró su inserción laboral formal. Esto es una muestra de las muchas inserciones que llevamos adelante en diferentes ámbitos: gremios, clubes, instituciones y empresas. Cada una de estas instituciones, tanto públicas como privadas, deciden abrir sus puertas y generar oportunidades de empleo”. “Allí estamos como Gobierno local, conectando las ganas de conseguir un trabajo formal por parte de esta población que lavaba autos en la vía pública y las instituciones que deciden apostar a generar oportunidades. Se trata de oportunidades que, cuando llega la inserción formal, se transforma en una nueva etapa para quienes participan. Sin dudas el trabajo genera oportunidades, estructura vidas y posibilita sueños”; destacó Peiretti.



"ME ENCANTA VENIR"

Por su parte, Gustavo, participante del Plan Trayectorias y nuevo trabajador de Luz y Fuerza Rafaela, contó: “El trabajo que hago es mantenimiento y también junto las hojas del predio, todas esas cosas. Me encanta venir y me gusta trabajar acá. Antes -en el trabajo de lavado de autos- tenía frío y acá estoy bien. Le agradezco a Luz y Fuerza y a Mariana -tutora del Plan Trayectorias-”.



ARTICULACION CON GREMIOS

A su turno, Sebastián Beccaría, secretario General de Luz y Fuerza, destacó: “Desde un primer momento nos pareció muy bueno poder articular con este Plan, sobre todo por lo que significa y por la estigmatización que había con el tema de los chicos y chicas que lavaban coches. Nosotros, desde un primer momento, lo vimos muy bien. Pudimos articular y tener a dos personas aquí bajo el Plan Trayectorias. Una vez finalizada la pasantía, incorporamos en relación de dependencia a Gustavo. Él ha mostrado todos los días ganas de superarse y aprender el oficio. Todo el sindicato está muy contento con su desempeño”. “Gustavo está desarrollando tareas de mantenimiento general en el predio, junto al encargado Ángel, que también lo va orientando y le enseña el oficio. Todos los días tiene ganas de superarse y aprender. Lo viene haciendo maravillosamente bien. Nos sorprendió gratamente”; cerró Beccaria.



ACOMPAÑAR EL PROCESO

Finalmente, Juan Ignacio Ruggia, coordinador de Empleo del municipio, manifestó que “sentimos mucha alegría por una nueva inserción laboral en el marco del Plan Trayectorias. Gustavo comenzó en el 2018 con el registro de personas que realizan lavados de coches en la Zona de Estacionamiento Controlado (ZEC). Luego, a través de las prácticas laborales que brinda el Plan Trayectorias, accedió a Luz y Fuerza. Esta institución fue una de las primeras en confiar en el Plan. Estuvo aquí casi un año con las prácticas, luego con el Promover y después se dio la inserción laboral formal”. “El proceso de todos estos años, el equipo de trabajo comandado por Mariana Demarchi, da como resultado esto: una persona que trabajaba en la economía informal y hoy cuenta con un puesto formal registrado y con los beneficios que merece un trabajador. Estamos muy contentos por lo logrado”; agregó.