Cuándo vuelve a jugar Atlético

Atlético de Rafaela vuelve a sonreír. Ayer, y luego de un largo tiempo, logró conseguir la victoria que tanto le costaba lograr y fue 1 a 0 ante Brown de Adrogué, por la fecha 24 de la Primera Nacional. Su última alegría había sido ante Alvarado (4-0), en la fecha 10.

Sin dudas que el ánimo del plantel será otro y encarará, desde mañana a las 9 cuando vuelva a los entrenamientos, una semana de trabajos diferente que lo depositará en su próximo objetivo: Chacarita Juniors.

La ‘Crema’ estará visitando al ‘Funebrero’ el sábado 23 de julio a las 15.30hs, encuentro que se podrá ver por la pantalla de Directv.

Los otros compromisos del equipo que conduce Ezequiel Medrán:



Fecha 25 vs Chacarita (V)

Fecha 26 vs Guillermo Brown (L)

Fecha 27 vs Libre

Fecha 28 vs Santamarina de Tandil (V)

Fecha 29 vs Estudiantes Buenos Aires (L)

Fecha 30 vs Atlanta (V)

Fecha 31 vs San Martín San Juan (L)

Fecha 32 vs Chaco For Ever (V)

Fecha 33 vs San Telmo (L)

Fecha 34 vs Gimnasia Mendoza (V)

Fecha 35 vs All Boys (L)

Fecha 36 vs Güemes Santiago del Estero (V)

Fecha 37 vs Deportivo Riestra (L)