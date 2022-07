Los tiempos cambian, una frase tan simple pero profunda a la vez. Las transformaciones sociales positivas o negativas se producen a distintas velocidades y a distintas escalas territoriales. Cada época tiene sus particularidades, sus luchas puntuales y se plantan semillas con la esperanza de que germinen y generen beneficios para todos o reivindicaciones para determinadas minorías o diversidades, un concepto nacido y fortalecido en los últimos años. Dice la Unesco que la globalización, los cambios medioambientales y las crisis económicas y financieras están causando importantes transformaciones sociales que provocan el aumento de las desigualdades, la extrema pobreza, la exclusión y la negación de los derechos fundamentales. Estos cambios hacen necesarias soluciones innovadoras que respeten valores universales como la paz, la dignidad humana, la igualdad de género, la no violencia y la no discriminación. Los actores principales de las transformaciones sociales son los jóvenes, que se ven más afectados por estos cambios.Un ejemplo simple pero contundente se da en los procesos para mejorar la democracia argentina. Hace poco más de 100 años se aprobó la Ley Sáenz Peña que establecía el voto secreto y obligatorio, lo que permitió ampliar el poder de decisión en una mayor cantidad de argentinos (o inmigrantes inscriptos en el padrón electoral) para elegir a las autoridades de gobierno. Ya en la década del 40, y después de años de incesante lucha, se incorporó el voto femenino. Se trataron de cambios de magnitud en su época para que el sistema de gobierno sea más participativo y transparente.Con los derechos individuales y de las diversidades sucede algo similar en los tiempos que corren. Surgen generalmente de instancias de debate que insumen meses o años y parten de reconocer lo que sucede en la sociedad misma.Recientemente la Argentina conmemoró el décimo segundo aniversario de la aprobación de la Ley de Matrimonio Igualitario que permitió el reconocimiento legal y familiar para las parejas del mismo sexo en la Argentina, que de esta manera se convirtió en el primer país de América Latina y décimo en el mundo en haberla sancionado.En la madrugada del 15 de julio de 2010, miles de personas estaban afuera del Congreso Nacional esperando ansiosas que se reglamente la ley que permitía avanzar hacia una igualación mucho más amplía de derechos en el país. Con 33 votos a favor, 27 en contra y 3 abstenciones, la Cámara Alta del recinto aprobó la Ley de Matrimonio Igualitario y la plaza de los Dos Congresos se llenó de festejos.Desde su sanción, se estima que más de 15 mil parejas se casaron de forma legal y un dato interesante es que la Argentina es el único país del mundo que permite el matrimonio igualitario para los extranjeros no residentes. En este sentido la Federación Argentina de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Trans indicó que más de 400 parejas de turistas se casaron en el país.Esta ley permitió, a su vez, el derecho a la adopción conjunta, acceso a la cobertura de salud del cónyuge y la aprobación de la vivienda y los bienes patrimoniales en conjunto. Es decir que derivó en un real cambio en la situación legal de miles de personas que sufrían por la falta de una ley que le conceda derechos básicos.En un artículo de opinión para la agencia Télam firmado por la ex presidenta del Bloque Socialista de diputados nacionales, la santafesina Silvia Augsburger sostiene que se trató de una conquista que cambió la vida de millones de personas.Augsburger, autora de uno de los proyectos de la ley de matrimonio igualitario, consideró que la demanda era entonces el derecho a constituir una familia. Fue un paso gigante hacia una sociedad inclusiva, que aún queda por construir, pero estableció un punto de inflexión en el imaginario social respecto a la identidad sexual hegemónica y abrió el camino al debate que hoy se está dando respecto al sistema binario sexo/ género.