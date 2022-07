Ganó Atlético, cortó su mala racha y ahora sueña con salir del fondo

¡Al fin celeste! Al fin. Y ganar como sea también está dentro de las opciones. Más, cuando debés cortar una racha tan larga como la que llevaba Atlético de Rafaela. Y lo logró, con un golazo de Marco Borgnino de tiro libre, a los 2 minutos del complemento, se impuso 1 a 0 ante Brown de Adrogué. Así, la ‘Crema’ se sacó una espina que tenía clavada desde hace trece partidos y Ezequiel Medrán tuvo su primera alegría como DT albiceleste, tras ocho encuentros al frente del equipo.

Sin la intensidad que le supo imponer a San Martín de Tucumán, o la semana pasada a Defensores de Belgrano, ya que el de ayer fue un partido muy luchado y cortado en el medio, el conjunto albiceleste volvió a dar señales de ‘vida’. Con sus limitaciones a la hora de marcar diferencias en el juego asociado, pero con un partido correcto en todas sus líneas le alcanzó. ¿Las claves? El empuje que le metió el ‘Colo’ Soloa en el medio campo, la solidez que mostró la dupla de centrales con todo lo que llegó por arriba, más las apariciones de Borgnino, y su tiro libre que le permitió abrir el marcador.

En el primer tiempo Marco ya había tenido un tiro libre que el arquero Ramírez, sin demasiados apuros, desvió al córner.

Sobre los 29 de esa primera parte una acción en ofensiva entre Funes y Galetto, con toques de primera, y centro del lateral que nadie llegó a conectar por el medio. Unos minutos después Luna tocó con Borgnino y éste remató violento al cuerpo del 1. Y sobre el final del PT Funes mandó por arriba una pelota que recibió al borde del área.

En el complemento, el gol de Borgnino en el inicio y no mucho más. A los 24, Soloa metió una pared con Bieler y el ‘Colo’ quedó mano a mano con el portero rival que le contuvo bien su remate.

Atlético se defendió con uñas y dientes a la diferencia lograda y sin pasar sobresaltos en el arco defendido por Julio Salvá, que sólo tuvo una en el primer tiempo tras un remate de media vuelta de Belinetz, cerró un partido correcto.

Luego de trece encuentros la ‘Crema’ logró la victoria tan ansiada. La esperanza de poder sacar adelante una temporada que se volvió muy cuesta arriba vuelve a renacer y por barrio Alberdi llegó el alivio que tanto se esperaba, y hacía desear.



Las formaciones y síntesis del partido:



ATLÉTICO DE RAFAELA: 1-Julio Salvá; 4-Juan Galetto, 6-Mauro Osores, 2-Jonatan Fleita y 3-Jonás Aguirre; 7-Guillermo Funes, 5-Facundo Soloa, 8-Alex Luna y 10-Marco Borgnino; 11-Gonzalo Lencina y 9-Claudio Bieler (c). Suplentes: Nahuel Pezzini, Fabricio Fontanini, Agustín Bravo, Emiliano Romero, Nicolás Laméndola, Agustín Alfano. DT: Ezequiel Medrán.



BROWN DE AROGUÉ: 1-Horacio Ramírez; 4-Leonardo Zaragoza, 2-Ariel Kippes, 6-Enzo Ortíz y 3-Luciano Balbi; 8-Lucas Algozino, 5-Matías Sánchez, 11-Matías Noble; 7-Rodrigo Sayavedra; 10-Mateo Acosta (c) y 9-Oscar Belinetz. Suplentes: Emanuel Duba, Emiliano Mayola, Ayrton Sánchez, Gonzalo Miceli. DT: Pablo Vicó.



Gol en el segundo tiempo: 2m Marco Borgnino (AR).



Cambios: ST 15m 15-Nicolás Da Campo x Algozino y 17-Marcos Giménez x Baldi (B), 22m 16-Mateo Castellano x Luna (AR), 28m 18-M Bazán x Zaragoza y 20-Elías Conteraras x Sayavedra (BA), 37m Mauro Albertengo x Lencina (AR), 19-Juan Pucheta x Belinetz (BA), 42m 17-Ayrton Portillo x Borgnino (AR).



Amarillas: Mateo Castellano (AR); Ariel Kippes, Matías Noble Lucas Algozino (BA).



Estadio: Monumental.

Árbitro: Nelson Sosa.

Asistentes: Roque Narváez y Diego Rojas Martínez.

Cuarto árbitro: Adrián Franklin.