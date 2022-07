Gran expectativa por el día del amigo

Debido a la pandemia, la celebración por el día del amigo tuvo que modificarse, sobre todo los últimos dos años. Ante esta situación, hay que recordar que durante el 2020 los locales gastronómicos permanecieron cerrados, mientras que en el 2021 todavía había algunas restricciones de cantidad de personas por mesa. Es por esta razón, ya con una mayor normalidad de las actividades y un panorama sanitario más que estable, el sector gastronómico en general, tanto a nivel local, provincial y nacional, está muy expectante por lo que pasará el próximo miércoles 20 de julio, una fecha muy particular. Es más, podríamos hablar de "la semana del amigo", ya que los encuentros y las celebraciones estarían comenzando desde este lunes y hasta el próximo fin de semana inclusive.

Sobre cómo se está preparando el rubro en la ciudad, Esteban Dalmasso, de Cyrano Bar, le comentó a este Diario que "la expectativa, en estos días previos, es muy grande, ya que tenemos casi todo reservado para el miércoles prácticamente desde el mediodía, pasando por toda la tarde y hasta la noche. Las consultas que se están realizando por estas horas son muchas, donde tenemos preparado también varios menús especiales. Pero es algo que me llama mucho la atención, que se realicen muchos encuentros vespertinos, algo que no sucedía mucho con antelación, ya que antes era al mediodía como a la noche, tanto para el martes como para el miércoles. O sea, sabiendo que el miércoles va a ser un día muy complicado para encontrar alguna reserva disponible, muchos optaron por reunirse antes o después del día del amigo".

En definitiva, a 48 horas de la llegada de esta jornada tan especial, las reservas en los distintos bares y restaurantes de Rafaela son altísimas. Indudablemente, después de mucho tiempo será la primera vez que se va a tener un día del amigo sin restricciones, sin horarios, sin cantidad de gente sentada, lo que genera mucha esperanza en el sector por la gran cantidad de trabajo que tendrán todos los trabajadores gastronómicos de la ciudad.

De todos modos, prácticamente desde hoy comenzarán a organizarse las clásicas reuniones de amigos para celebrar con todo, ya que la gente se va a juntar desde mañana y también lo harán, además del miércoles, el jueves y también con el grupo de los viernes y sábados. Muchos se juntarán al mediodía y también a la tarde en algunos espacios verdes o en las casas ya en horario nocturno, teniendo en cuenta que experimentamos bajas temperaturas, más de uno elegirá celebrar en sus domicilios. Se trata de una celebración que incluye a todas las edades, desde niños y adolescentes hasta adultos y adultos mayores, que también se reúnen para pasar un grato momento.



90% MAS CAROS

Como todos los 20 de julio se celebrará en Argentina el Día del Amigo, una jornada donde las personas aprovechan para celebrar la amistad, enviar un saludo o un regalo. El año pasado el festejo fue importante y hubo gran movimiento en bares y restaurantes en una nueva normalidad después de la pandemia. Pero esta vez, el efecto dólar blue en alza también se está sintiendo a la hora de organizar los festejos. Es que debido a aceleración de la inflación, el encuentro estará hasta un 90% más caro en términos interanuales. Este dato surge de un reciente informe de Focus Market a través de un relevamiento de precios y una encuesta sobre 4.850 casos donde le consultaron a los argentinos cómo van a festejar esta fecha tan especial. "El día del amigo encuentra a los Argentinos con mayores posibilidades de encuentros que hace 1 año donde aún teníamos restricciones sociales. Sin embargo los aumentos de precios para los encuentros en bares, restaurantes, pizzerías o ventas de alimentos ascienden al 90% interanual. En muchos casos los encuentros se harán en ámbitos hogareños que igual tienen impacto en el sector gastronómico por el envío por delivery", indicó Damián Di Pace director de la Consultora Focus Market.

Cuando los encuestados fueron consultados sobre sus planes para el Día del Amigo, la mayoría respondió que concurrirá a un local de ventas de alimentos (32%) mientras que el 19% decidirá festejarlo durante el fin de semana que viene, el 18% elige ir a una pizzería y un 10% a un bar. "Las ventas minoristas para 2 de cada 10 pymes tendrán un leve incremento y para 4 de cada 10 pymes se mantendrán igual de acuerdo a la FECOBA. Quizás la oportunidad de ventas se encuentra en que el día del amigo cae un día miércoles pero se extenderá hasta el domingo siguiente por lo cual hay oportunidad de encuentros potenciales con diferentes grupos de amigos", agregó el consultor.

Dentro de la elección gastronómica de los argentinos para la festividad se encuentra que el 40% proyecta comer Pizza que es la comida más elegida para cenar en casa con amigos. Le sigue la Picada con un 29% y el Asado con un 20%. "Para el caso de los Argentinos que hacen regalos en bienes o servicios el gasto promedio proyectado para este Día del Amigo 2022 es de $2.550. Para el caso de la regalería hubo aumentos interanuales de hasta el 70% que son algunos de los obsequios que se terminan efectuando entre amigos", afirmó Di Pace.