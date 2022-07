Rafaelinos víctimas de estafas a través de internet

Un rafaelino de 38 años que se dedica a la venta y compra de neumáticos, se encontraba observando publicaciones de la red social Facebook, cuando vio una oferta que aparecía bajo el nombre de "Neumáticos Rodrigo" en la ciudad misionera de Puerto Iguazú.

Es así que se puso en contacto a través de Whatsapp y luego de consultas procedió a la compra de seis neumáticos por un valor total de 416.000 pesos.

Como es usual al rafaelino le pasaron un código CBU bancario para hacer la transferencia, y procedió a transferir solamente 10.000 pesos, acordando que al día siguiente le sería transferido el resto, pidiendo además una factura de la operación comercial.

Quizás todavía con algunas dudas, el rafaelino buscó en internet y constató que el CUIT no coincidía con el nombre del titular de la cuenta bancaria, por lo que cayó en la cuenta de que lo habían estafado.

La denuncia quedó radicada en Comisaría 1a., tomando conocimiento de lo sucedido el fiscal Dr. Guillermo Loyola.



EN CUENTA BANCARIA

En otro hecho, un rafaelino de 38 años denunció en el Centro Territorial de Denuncias de esta ciudad (CTD), que en la primera semana de este mes al ingresar a su correo electrónico observó un mensaje de su Banco, que le decía que su cuenta había sido bloqueada por cuestiones de seguridad y que debía ingresar datos personales como DNI, usuario y clave para resolver el problema.

Luego de proporcionar sus datos, instantes después, comprobó a través de homebanking que había movimientos en su cuenta no realizados por él, tales como venta de dólares que tenía depositados por la suma de U$S 200. La víctima de esta estafa informó al Banco de lo sucedido y que le estaban "hackeando" la cuenta.

No todo terminó allí ya que en el Banco le informaron que también había sido aprobado un préstamo a su nombre, solicitado por homebanking, por la suma de $290.000, que la víctima nunca había solicitado.

Tomó conocimiento de lo sucedido el fiscal Dr. Guillermo Loyola.