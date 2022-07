Pole de Nicolás González-René Zanatta

Por VÍCTOR HUGO FUX



Los rafaelinos Nicolás González (titular) y René Zanatta (invitado), se quedaron ayer con el mejor tiempo de la clasificación que realizó el TC 4000 SS en la carrera especial que se disputa este fin de semana en el autódromo "Ciudad de Paraná", por la quinta fecha del Car Show Santafesino.

TC 4000 SS (clasificación): 1° Nicolás González - René Zanatta (Falcon), en 1m41s236; 2° Carlos Morier - Andrés Gómez Luna (Falcon) a 981 milésimas; 3° Juan Pablo Marconi - Ramiro Galarza (Falcon) a 1s124; 4° Brian Perino - Brian Pfaffen (Chevy) a 1s438; 5° Danilo D'Angelo - Carlos Longhi (Falcon) a 1s755; 6° Mario Belich - Ismael Yapur (Fairlane) a 3s488; 7° Fernando Villa - Claudio Buchholz (Falcon) a 3s567; 8° Juan Pablo Massello - Leandro Catelli (Falcon) a 7s222; 9° Héctor Fain - Ignacio Fain (Chevy) a 7s263 y 10° Nicolás Pietracupa - solo (Falcon) a 13s972.

Clase 2 1600 (clasificación): 1° Matías Clapier (Way), en 1m46s609; 2° Jonas Maurelli (Corsa) a 303 milésimas; 3° Mauricio Márquez (Way) a 451; 4° Pablo Ortega (Way) a 639; 5° Alan Buchholz (Way) a 1s153... 8° Claudio Saccone (Celta) a 1s635.

Turismo Fiat Clase 1 (clasificación): 1° Luciano Gamulin, en 1m50s198; 2° Valentín Balestrini a 108 milésimas; 3° Carlos Longhi a 190; 4° Gastón Giordano a 612; 5° José Paduán... 16° Nicolás Posebón a 2s744... 25° Guillermo Gentile a 4s352... 32° Claudio Zanatta (todos con Uno) a 10s359.

Fórmula 3 Santafesina (clasificación): 1° Ignacio Fain, en 1m36s271; 2° Gaspar Chansard a 38 milésimas; 3° Kevin Crucci a 787; 4° Tomás Fernández a 4s357 y 5° Emiliano Ranz a 17s989.

TS Clase 3 (primera serie): 1° Adrián Castagnani (Clio), en 12m03s278; 2° Maximiliano Fontana (Clio) a 498 milésimas; 3° Nahuel Della Santina (Clio) a 508; 4° Diego Schibli (Clio) a 7s585 y 5° Daniel Lapalma (Gol) a 59s366.

TS Clase 3 (segunda serie): 1° Andrés Maugeri (Clio), en 12m24s551; 2° Agustín Rivera (Kinetic) a 2s621; 3° Fernando Vallero (Trend) a 6s843; 4° Franco Sánchez (Clio) a 15s644 y 5° Gastón Grippo (Clio) a 29s956.

Fiat 600 TS (final cuarta fecha): 1° Daniel Salas, en 20m10s947; 2° Pablo Gieco a 688 milésimas; 3° Agustín Ghiotti a 19s183; 4° Horacio Fernández a 24s044; 5° Ezequiel Trulié a 1m08s759 y Pablo Tedeschi a 1m17s747.

Cronograma: los horarios para este domingo son los siguientes, a las 09:00 y 09:30 series Turismo Fiat Clase 1; a las 10:00 primera final TC 4000 SS (10 vueltas ó 20 minutos); a las 10:30 y 11:00 series Clase 2 1600; a las 11:40 final Fórmula 3 Santafesina (12 vueltas ó 25 minutos); a las 12:10 final Fiat 600 TS (quinta fecha - 10 vueltas ó 20 minutos); a las 13:00 final TS Clase 3 (12 vueltas ó 25 minutos); a las 13:55 segunda final TC 4000 SS (10 vueltas ó 20 minutos); a las 14:40 final Turismo Fiat Clase 1 (12 vueltas ó 25 minutos) y a las 15:20 final Clase 2 1600 (12 vueltas ó 25 minutos).