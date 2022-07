Con Fernández, la deuda creció US$ 65.219 millones

La deuda pública argentina ya roza los US$ 380.000 millones y en el primer semestre del año subió en más de US$ 15.000 millones, según datos oficiales. Por los desembolsos extraordinarios para el pago de los vencimientos con el propio organismo financiero, las obligaciones con el FMI subieron de US$ 40.952 millones en diciembre de 2021 a US$ 45.421 millones a fines de junio.

Durante el Gobierno de Alberto Fernández, la deuda pública subió en US$ 65.219 millones, de acuerdo con los datos oficiales. Pasó de US$ 313.299 millones a fines de noviembre de 2019 a US$ 378.518 millones a fin de junio 2022.

De acuerdo con la información detallada por la Secretaría de Finanzas, la deuda en pesos y en moneda extranjera aumentó en junio el equivalente a US$ 4.000 millones.

Al 30 de junio último, registró un nuevo récord: sumó el equivalente a US$ 378.518 millones, de los cuales US$ 376.045 millones se encuentra en situación de pago "normal".

Con respecto a mayo, la deuda en situación de pago normal se incrementó en el equivalente a US$ 4.003 millones, con un crecimiento del 1,08%.

Finanzas precisó que la variación se explica por el incremento de la deuda en moneda extranjera en US$ 663 millones y la suba el incremento de la deuda en moneda local por un monto equivalente en dólares de US$ 3.340 millones.

Es decir que en junio la deuda en pesos creció más de cinco veces que la nominada en dólares.

El incremento de la deuda en moneda extranjera se debió en gran parte al desembolso del FMI por 3.000 millones de Derechos Especiales de Giro (DEG).

De ese total, se utilizaron 2.014 millones de DEG para el pago de vencimientos al propio organismo multilateral.

Por su parte, la deuda en pesos aumentó fundamentalmente por "adelantos transitorios" del Banco Central.

En medio de las turbulencias financieras, en junio las colocaciones netas del Banco Central crecieron en $ 377.000 millones. "El 73% de la deuda bruta en situación de pago normal corresponde a Títulos y Letras del Tesoro Nacional, el 20% a obligaciones con Acreedores Externos Oficiales , el 6% corresponde a Adelantos Transitorios y el 1% restante a otros instrumentos", indicó Finanzas.

En los primeros seis meses de este año, la deuda pública se incrementó en el equivalente a US$ 15.285 millones.

Fue por la ampliación de la deuda con el FMI, mayores adelantos transitorios del Banco Central y el ajuste por inflación de las obligaciones en pesos + CER.

La deuda en pesos + CER subió del equivalente a U$S 47.437 millones a U$S 54.891 millones. Durante los últimos 12 meses, el stock de deuda bruta en situación de pago normal se incrementó por el equivalente a US$ 35.101 millones.

Fue debido al aumento de la deuda en moneda extranjera en USD 3.558 millones y al incremento en la deuda en moneda local por un monto equivalente a US$ 31.543 millones.

Una parte de ese aumento se explica por los bonos en pesos + CER que treparon del equivalente a US$ 21.914 millones a US$ 54.891 millones. La deuda pública nacional no incluye la de las provincias ni la del Banco Central. (NA)