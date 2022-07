Quilmes recibe a Ramona y Peñarol va a María Juana

Este domingo se jugarán tres encuentros más de una fecha 4 del torneo Clausura de Primera A de Liga Rafaelina de Fútbol que se viene jugando desde el pasado miércoles y se completará mañana.

Hoy, en barrio Italia, Argentino Quilmes recibirá al Deportivo Ramona, elenco que vendrá por una victoria que le permita quedar como único líder del certamen.

Peñarol, que ayer celebró sus 86 años de vida, estará visitando al colista Talleres de María Juana.

En otro de los juegos, Brown recibirá en San Vicente al Deportivo Aldao.

También tendrá acción la Primera B con la continuidad de la fecha 5 del Clausura que comenzó ayer con algunos adelantos. Todos los partidos principales comenzarán a las 15.30hs.



PRIMERA A. Brown vs Dep. Aldao (Ángelo Trucco), Arg. Quilmes vs Dep. Ramona (Sebastián Garetto), Talleres (MJ) vs Peñarol (Ariel Gorlino). Lunes 18/07: 21.15hs 9 de Julio vs Ferrocarril del Estado (Rodrigo Pérez).



LAS POSICIONES: Ben Hur 10, puntos; Deportivo Ramona 9; Deportivo Tacural 9; Brown San Vicente 7; Sportivo Norte 7; Deportivo Libertad 7; Ferrocarril del Estado 5; Argentino Quilmes 5; Atlético de Rafaela 5; Deportivo Aldao 4; 9 de Julio 4; Peñarol 4; Bochazo 4; Atlético de María Juana 3; Florida de Clucellas 2; Unión de Sunchales 1; Argentino de Vila 1; Talleres de María Juana 0.



PRIMERA B. AYER: San Isidro 1 (24m ST Ezequiel Ferreyra) vs Tiro Federal 1 (20m ST Facundo Pinardelli), Moreno 1 (15m PT de penal Brian Rocca) vs Dep. Bella Italia 3 (35m ST Ignacio Dietz, 44m ST Rodrigo Gallano y 47m ST de penal Nahuel Núñez). HOY, Zona Norte: Belgrano vs Ind. Ataliva (Franco Ceballos), Sp. Roca vs Ind. San Cristóbal (Darío Suárez). Libre: Arg. Humberto. Zona Sur: Juventud Unida vs Atl. Esmeralda (Silvio Ruíz), Sp. Santa Clara vs La Hidráulica (Mauro Cardozo), Def. de Frontera vs Dep. Susana (José Domínguez), Sp. Libertad EC vs San Martín (Sergio Romero), Zenón Pereyra vs Dep. Josefina.