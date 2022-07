Turismo Pista: es tiempo de finales en San Nicolás

El autódromo "San Nicolás Ciudad" sirvió de marco, este sábado, a la disputa de las segundas clasificaciones y de las series del Turismo Pista, en tanto que hoy se llevarán a cabo las finales de las tres divisionales.

En la Clase 2, que tiene como protagonistas a nuestros representantes, los más destacados fueron Máximo Gauchat y José Luis Costamagna, que estuvieron compartiendo la segunda serie.

El rafaelino logró vencer en pista, pero quedó relegado al segundo lugar tras ser recargado con cinco segundos por falsa largada, en tanto que el susanense fue cuarto, pero a raíz de una penalización con cuatro puestos, quedó octavo.

En el parcial inicial concluyó décimo Maximiliano Andreis y debió abandonar Cristian Vaira, en tanto que en la tercera finalizó décimo Ricardo Saracco, de acuerdo con estos resultados:

Primera serie: 1° Franco Fauret (VW Up), en 10m42s012, a un promedio de 134,577 Km/h; 2° Cristian Garbiglia (Corsa) a 4s431; 3° Franco Nazzi (VW Up) a 5s696; 4° Agustín Martín VW Up) a 6s213; 5° Mariano Sala (Corsa) a 8s128; 6° Santiago Tambucci (Celta) a 8s980; 7° Luigi Melli (Corsa) a 9s306; 8° Mariano Mateu (Corsa) a 11s044; 9° Gastón Fontana (Corsa) a 11s785; 10° Maximiliano Andreis (VW Up) a 12s262... no clasificó Cristian Vaira (VW Up).

Segunda serie: 1° Danilo Gil (Corsa), en 10m27s718, a un promedio de 137,641 Km/h; 2° Máximo Gauchat (VW Up) a 1s257; 3° Facundo Ríos (VW Up) a 3s568; 4° Matías Depetris (Ford Ka) a 7s999; 5° Ezequiel Bosio (VW Up) a 8s773; 6° Juan Palacio (VW Up) a 8s926; 7° Alejandro Bucci (Way) a 9s411; 8° José Luis Costamagna (VW Up) a 10s433; 9° Martín Criado (VW Up) a 11s897 y 10° Juan Pablo Abente (VW Up) a 14s203.

Tercera serie: 1° Martín Chico (VW Up), en 12m12s884, a un promedio de 137,641 Km/h; 2° Nicolás Herrera (VW Up) a 53 milésimas; 3° Alejo Cravero (VW Up) a 292; 4° Nicolás Bonfiglio (VW Up) a 913; 5° Matías Quaglia (Celta) a 997; 6° Sebastián Rodríguez (Corsa) a 1s265; 7° Claudio Cruzado (VW Up) a 1s964; 8° Andrés Calderón (VW Up) a 2s311; 9° Federico Viva (VW Up) a 2s660 y 10° Ricardo Saracco (VW Up) a 3s043.



LAS CLASES 1 Y 3

También se disputaron ayer las series de las Clases 1 y 3, que tuvieron a los siguientes ganadores:

Clase 1: Santiago Leguizamón (primera); Agustín Gajate (segunda) y Adrián Oubiña (todos con Fiat Uno - tercera).

Clase 3: Lucas Petracchini (Clio - primera); Renzo Cerretti (Kinetic - segunda) y Franco Coltrinari (Clio - tercera).

Cronograma: hoy se realizarán las finales en estos horarios, a las 08:50 Clase 1 (13 vueltas ó 25 minutos); a las 10:45 Clase 2 (15 vueltas ó 30 minutos) y a las 11:45 Clase 3 (15 vueltas ó 30 minutos).