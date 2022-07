Victoria para Los Pumas

BUENOS AIRES, 17 (NA). - En una verdadera prueba de carácter, el seleccionado argentino de rugby, Los Pumas, le ganó a Escocia por 34 a 31 en en el tercer y último encuentro de la ventana internacional preparatoria para el Rugby Championship, en el estadio Madre de Ciudades, de Santiago del Estero.

En lo que fue un partidazo, y le generó mucho esfuerzo y trabajo al combinado nacional, terminó dando vuelta el marcador que fue adverso en gran parte del pleito e igualó el historial frente a los europeos en 12.

Los Pumas tuvieron un buen inicio y abrieron el marcador con un tiro desde lejos por parte de Emiliano Boffelli que mandó el balón entre los palos para poner al seleccionado arriba con esos tres puntos.

Sin embargo, la alegría se cortó al instante ya que Duhan Van der Merwe logró filtrarse y anotó un try, con el que Escocia pasó al frente con esos cinco puntos y los dos de la patada de Blair Kinghorn.

La rápida reacción de los europeos alteró los planes del equipo nacional que perdió los hilos del partido y por momentos pareció desconocer su plan de juego. Pero cuando más lo necesitaba, Santiago Carreras recibió y logró apoyar, le dio el try y la tranquilidad a la Argentina.

Pese a la rápida reacción de Los Pumas, el equipo comandado por Michael Cheika nunca fue constante para sostener la ventaja: en la siguiente acción, nuevamente perdió la diferencia que tenía en su favor tras un try escocés y los dos puntos extras por el tiro acertado de Kinghorn.

Argentina terminó el primer tiempo por debajo de Escocia, pero por apenas un punto (14-13). Pero en el complemento, la historia sería otra ya que Escocia arrancó mucho mejor y estiró la ventaja 28 a 13.

Pese a que todo indicó que el tercer encuentro de esta serie de amistosos sería para los británicos, Nahuel Tetaz Chaparro, que había ingresado, anotó el descuento para dejar el partido 28 a 20 y darle esperanzas a la Selección.

Tras un penal para la visita y el 31 a 20 parcial, llegó el try de Emiliano Bofelli y el descuento a cuatro de los escoceses.

Ya en la última, otra vez el mismo jugador anotó para el histórico triunfo del conjunto nacional y con su propia conversión terminó 34-31 para Argentina.