¡Las Leonas a la final!

BUENOS AIRES, 17 (NA). - La Selección Argentina de Hockey, Las Leonas, venció a Alemania 4 a 2 en definición por penales australianos, luego de igualar 2 a 2 en el partido, y se metió en la final de la Copa del Mundo de hockey femenino 2022, en la que se medirá frente Países Bajos.

Para nada sencillo fue el partido que debió afrontar el combinado argentino, ya que la historia tuvo un comienzo inesperado: antes del minuto de juego, las alemanas con una destacable presión, consiguieron córner corto y desde allí sacaron ventaja con el tanto de Hanna Granitzki, quien desvió el tiro de Zimmerman para el 1-0.

Si bien la ventaja teutona las golpeó, Las Leonas lucieron su espíritu de batalla que tanto las identifica y en el cierre del primer cuarto marcó la igualdad del marcador por medio de Agustina Gorzelany, quien con un tiro entre las piernas de la arquera europea, sumó su séptimo festejo en el Mundial.

En el segundo cuarto a la Argentina le costó generar situaciones claras para preocupar a las alemanas, quienes aprovecharon para hacer sufrir a Las Leonas que se resguardaron en la "gigantesca" figura de Belén Succi, quien con sus tapadas y achiques mantuvo con a su equipo en partido.

Pese a que el trámite del cotejo no era el esperado, el equipo argentino siempre tiene una sorpresa: Sofía Toccalino, en una avivada, fue clave para poner en ventaja a la Argentina al jugar rápido un tiro libre y ante la distracción de las germanas pudo desbordar por derecha para buscar a Agustina Albertario, quien no falló y marcó el 2-1.

Por su parte, Alemania volvió a mostrar que no se daría por vencida rápidamente y sobre el cierre del tercer cuarto decretó la igualdad tras una buena jugada colectiva que las defensoras argentinas no pudieron cortar y luego de la gran tapada de Succi, Charlotte Stanpenhorst capturó el rebote, dominó y no perdonó.

En el último cuarto Las Leonas buscaron por todos los caminos llevarse el triunfo, con una presión asfixiante y cuatro córners cortos.

Sin embargo, las intervenciones de la arquera alemana y las malas decisiones de las argentinas, sentenciaron que el finalista se definiera en los penales australianos.

Ya en la definición, Julieta Jankunas falló el primero, pero Agustina Albertario, Delfina Thome, Agostina Alonso y Rocío Sánchez Moccia festejaron para la Argentina que contó con una tapada clave de Succi y otro fallo de las alemanas.

De esta manera, Las Leonas disputarán este domingo, desde las 16.30 de Argentina, la final del Mundial contra Países Bajos, un rival con cruces históricos y que a se ha convertido en su clásico con el correr de los años.