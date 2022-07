Triunfo de CRAR en Cabaña Leiva

La primera fase del Torneo Regional del Litoral, en su Segunda División llegó a su final y CRAR tuvo un cierre magnífico, con una nueva victoria. Ayer le ganó 27-24 a La Salle en uno de los juegos correspondientes a la fecha 14. Con tries de José Francone (2), Mateo Villar e Ignacio Sapino, más dos conversiones y un penal de Martín Bocco, el conjunto rafaelino se quedó con la victoria en Cabaña Leiva.

Lo que viene para el elenco conducido por Enrique López Durando serán las tres fechas del Final Four: el 30 de julio, el 6 y 13 de agosto. Dicha instancia la jugarán los cuatro primeros: Jockey de Venado Tuerto, Los Caranchos, Logaritmo y CRAR. Luego vendrá la Reclasificación que tendrá en juego el ascenso al principal certamen de TRL para 2023.



LOS RESULTADOS DE AYER. Universitario SF 16 vs Los Caranchos 16, Alma Juniors 10 vs Jockey Club VT 17, Logaritmo 24 vs Tilcara 34.



LAS POSICIONES. Jockey (VT) 50, puntos; Los Caranchos 49; Logaritmo 45; CRAR 44; Alma Jrs. 27; Tilcara 24; UNI Santa Fe 20; La Salle 18.



EN PRIMERA. Provincial 22- Old Resian 36, Duendes 25- Jockey Club Rosario 20, Paraná Rowing 22- Gimnasia y Esgrima 33, CRAI 9- Santa Fe Rugby 15, Universitario 10 - Estudiantes 22



LAS POSICIONES: Estudiantes 70; GER 67; Duendes 57; Santa Fe RC 51; Old Resian 44; Jockey 36; Universitario 19; Rowing 16; Provincial 7