"El socialismo quiere ser gobierno en Santa Fe"

La diputada provincial Clara García sostuvo que el socialismo “es un partido que quiere ser gobierno” en Santa Fe y con miras al proceso electoral del año próximo, afirmó: “Aspiramos a que quienes tenemos experiencia y una trayectoria de trabajo transparente seamos protagonistas”.

En declaraciones periodísticas, la legisladora se refirió a la situación nacional y dijo observar “un panorama muy preocupante” en virtud del aumento de la inflación, que “ya configura un cuadro de gran riesgo, y una interna política del propio gobierno que está haciendo trastabillar la estabilidad”.

“En Santa Fe –describió García- tenemos una matriz productiva compuesta por un entramado de pymes que genera empleo y no tiene espalda para soportar esta coyuntura, no son empresas formadoras de precios, sino que reciben las listas con aumentos y se ven obligadas a trasladarlos. También tiene dificultades con el gasoil y la energía, o se les complica producir porque les falta una pieza que es importada. Esas dificultades derivan en trabajadores que son suspendidos y familias que tienen que pagar precios más altos. Por eso, estamos en contacto permanente con quienes generan empleo en Santa Fe; porque estamos convencidos que de esta situación se sale con mejores políticas”, aseguró.

“El de Perotti es un gobierno que está en su final de ciclo. Ganó las elecciones por muy pocos votos, pregonando la unidad en la diversidad y fracasó rotundamente en lo político y en la gestión. Especialmente la inseguridad, un tema tan duro y que pega en la calidad de vida de la gente con nuevas y peores violencias, no debió ser tomado a la ligera con una frase de ocasión como la paz y el orden. Frase de la cual ya nada habla Perotti y que demostró que atrás no tenían equipos, ni proyectos, ni inversiones, y de manera incomprensible interrumpió todas las estrategias y programas que se venían haciendo”, expresó García.

En este sentido, la legisladora opinó: “El gobernador parece estar más dedicado a ver como se acomoda en la interna entre el presidente (Alberto Fernández) y Cristina (Fernández de Kirchner, la vicepresidenta), pensando en sobrevivir al 2023, que en resolver los problemas que afectan a la provincia de Santa Fe”.

“Nosotros, desde el socialismo, ya estamos trabajando para revertir esta realidad, recorriendo la provincia, dialogando con todos los sectores y consolidando nuestros equipos con muchísima experiencia, pero también sumando juventudes, con ideas renovadas e innovadoras, que quieren participar activamente y construir futuro. Aspiramos a que quienes tenemos una trayectoria transparente de trabajo seamos protagonistas. Somos un partido que quiere gobernar”, cerró.