Atlético, es la hora de ganar

Atlético de Rafaela pasa por una profunda crisis deportiva. Hundido en los puestos del fondo de la Primera Nacional, el equipo sacó apenas ocho puntos de los últimos 39 en juego, dado que no gana hace 13 partidos, siendo su última victoria el 8 de abril ante Alvarado (4 a 0) en condición de local. De visitante hace que no gana desde septiembre de 2021. Al borde del abismo, este domingo será vital para los dirigidos por Ezequiel Medrán.

A las 16.00hs y con arbitraje de Nelson Sosa se medirá en el estadio Monumental ante Brown de Adrogué, elenco que con 38 puntos mira la pelea de arriba.

La fecha 24 no comenzó de la mejor manera para Atlético ya que la victoria de Villa Dálmine ante Chicago (4-3) lo dejó al ‘Viola’ en la misma línea del conjunto rafaelino, con 20 unidades. Y el panorama “mejoró” algo tras las derrotas de Tristán Suárez y Flandria, ayer. Todos, tienen 20 puntos.

En este sentido, y tal como indica el reglamento, si hoy terminara el torneo Santamarina (último con 14) perdería la categoría y el otro descenso se definiría en un cuadrangular entre Tristán Suárez, Atlético, Flandria y Villa Dálmine.

Es por esto que la victoria no debe esperar más ya que luego de visitar a Chacarita y recibir a Guillermo Brown, el elenco rafaelino quedará libre, mientras que el resto de los que viene en la pelea de abajo (a excepción de Santamarina) ya tuvieron fecha de descanso…



Las posibles formaciones y datos del partido:



ATLÉTICO DE RAFAELA: Julio Salvá; Juan Galetto, Mauro Osores, Jonatan Fleita y Jonás Aguirre; Guillermo Funes, Facundo Soloa, Alex Luna y Marco Borgnino; Gonzalo Lencina y Claudio Bieler. Suplentes: Nahuel Pezzini, Fabricio Fontanini, Agustín Bravo, Mateo Castellano, Emiliano Romero, Ayrton Portillo, Nicolás Laméndola, Agustín Alfano y Mauro Albertengo. DT: Ezequiel Medrán.



BROWN DE ADROGUÉ: Horacio Ramírez; Leonardo Zaragoza, Ariel Kippes, Enzo Ortíz y Luciano Balbi; Lucas Algozino, Matías Sánchez, Mateo Acosta y Rodrigo Sayavedra; Matías Noble y Oscar Belinetz. Suplentes: Emanuel Duba, Mauro Bazán, Ayrton Sánchez, Gonzalo Miceli, Juan Pucheta, Emiliano Mayola, Nicolás Da Campo, Marcos Giménez, Elías Contreras. DT: Pablo Vicó.



Estadio: Monumental.

Árbitro: Nelson Sosa.

Asistentes: Roque Narváez y Diego Rojas Martínez.

Cuarto árbitro: Adrián Franklin.

Hora: 16.00

TV: TyC Sports Play

Radio: Colón FM 91.3 / Universidad FM 97.3 / ADN FM 97.9 / El Espectador FM 100.1 / LT28 AM 1470 - FM 96.5