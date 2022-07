Perotti participó de la muestra Feriagro

El gobernador de la provincia de Santa Fe, Omar Perotti, participó este sábado de la muestra Feriagro Regional 2022, el evento productivo más trascendente del departamento 9 de Julio. Esta edición se lleva a cabo del 15 al 17 de julio en Santa Margarita, localidad que por primera vez alberga a esta feria de carácter itinerante por diferentes comunidades del distrito.

En la oportunidad, el mandatario santafesino hizo entrega de aportes por $73 millones a 89 productores del departamento 9 de Julio para obras de extracción, captación y almacenamiento de agua, compra de alambrados, mejora de infraestructura rural y de pasturas. Y luego destacó enfáticamente “que es decisión de nuestro gobierno apoyar al que trabaja, al que invierte y al que produce. Ese es el norte de este gobierno, desde el primer día y hasta el último día de gestión”. Más adelante, el gobernador agradeció a todos los productores agropecuarios que “fueron considerados esenciales en la pandemia. Son los que no pararon nunca, los que estuvieron allí garantizando que su producción se integrara plenamente a las cadenas alimenticias o su producción llegara a nuestros puertos para de allí llegar al mundo y traer divisas que se necesitaban. Esa es una de las consideraciones que esta provincia les reconoce a todos”, subrayó Perotti. Y agregó: “Enfrentamos la pandemia cuidando a nuestra gente, pero sin dejar de atender lo que consideramos que es el norte, que es la producción y el trabajo. Coordinar las acciones en las zonas que nos han quedado vacías, un norte grande que se fue vaciando. Y eso es algo que tenemos que revertir porque las condiciones y la potencialidad la zona las tiene, y claramente las demuestra porque su gente tiene capacidad. Su gente tiene que estar mucho más mirada y acompañada”, amplió. “Raúl (Gramajo, senador departamental) recordaba cuando se crearon las asociaciones para el desarrollo. Fue del año 95 al 99. Me tocó ser ministro en ese momento, cuando las inclemencias llevaron a tratar de ayudar a los productores en el lugar y siempre se les ofrecía algún crédito que después había que pagar y la plata se iba y el planteo fue al revés: nosotros vamos a poner financiamiento a cada uno de los productores, pero se va a devolver a la asociación y ahí va a quedar”, afirmó el gobernador Omar Perotti. “Eso -continuó- tiene que ir enriqueciendo el funcionamiento de la zona y lo hicimos en pleno convencimiento de creer en las autoridades locales, en cada presidente comunal, en cada intendente, en cada entidad intermedia vinculada y es allí donde tienen que estar las raíces de las zonas que necesitamos desarrollar”, sostuvo el mandatario provincial. “Estar aquí es decirles a ustedes que nos interesa y valoramos enormemente lo que están haciendo. Somos agradecidos del esfuerzo de cada uno de ustedes, poniéndole el día a día en la producción. Vemos desarrollo, potencialidad y eso, sin dudas, es lo que genera arraigo, lo que no me cabe duda, cada uno de los habitantes de esta zona devuelve con creces en el día a día”, finalizó el gobernador Perotti.



CONVICCION DE

LOS PRODUCTORES

Por su parte, el ministro de Producción, Ciencia y Tecnología, Daniel Costamagna, destacó “el crecimiento del algodón que ha tenido el departamento 9 de Julio, ya que el 70% de la producción algodonera de la provincia está aquí. Y no fue casual, sino que es el fruto de la convicción de los productores”. Además, Costamagna mencionó que el departamento “también es un ejemplo en cuanto a la innovación, tecnología, y desarrollo de la genética. Nos llena de orgullo que hoy las mejores cabañas del país estén en el departamento 9 de Julio de la provincia de Santa Fe”. Al respecto, valoró “el compromiso de los privados, de los ganaderos, de los cabañeros y una articulación con la Universidad Nacional del Litoral que nos va a permitir poner uno de los mejores laboratorios genéticos del país al servicio de la ganadería santafesina”. A su turno, la ministra de Infraestructura, Servicios Públicos y Hábitat, Silvina Frana, destacó: “No es la primera que nos encontramos, porque todo este trabajo lo compartimos con ustedes y siempre dijimos que ustedes son los dueños de toda esta inversión, de la infraestructura para que esto sea una política de Estado a largo plazo”. Luego de detallar obras de la región, la ministra expresó: “Hoy podemos mostrar con hechos concretos que en todo nuestro norte hay obras para generar las condiciones para ese arraigo, que la gente se quede a vivir acá si así lo desea u tenga las mismas condiciones que en el resto de la provincia para crecer y desarrollarse”.



ACERCA DE FERIAGRO

El evento es organizado por la Asociación para el Desarrollo del Departamento 9 de Julio, y cuenta con recursos brindados por el gobierno provincial. La feria cuenta con expositores que abarcan desde los rubros ganaderos hasta agroindustriales, comerciales y emprendedores. También, se desarrollan charlas técnicas y es sede de la reunión técnica de las instituciones públicas y privadas que integran el equipo interdisciplinario de la cuenca de los Bajos Submeridionales.