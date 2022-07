Turismo: la Provincia está entre los siete destinos más buscados del país

La provincia de Santa Fe se ubicó en el puesto N°7 dentro de los destinos con mayor demanda a nivel nacional en el último trimestre, ubicándose por primera vez, delante de otras provincias netamente turísticas como Misiones y Entre Ríos. El dato se desprende del informe que brinda la herramienta de Google destinada a monitorear las tendencias de viajes nacionales (Destination Insights).

Estos datos se complementan con el informe mensual del mes de mayo, que confecciona la Asociación de Hoteles de Turismo de la República Argentina (AHT); y los datos del Observatorio Económico Hotelero sobre los establecimientos de 4 y 5 estrellas, donde se puede identificar a la ciudad de Rosario ocupando el sexto lugar en el ranking de destinos urbanos más visitados del país.

La provincia de Santa Fe se encuentra dentro de la Región Litoral, la cual en comparativa con el mes de mayo del 2021, fue una de las tres que aumentó su ocupación, junto a Cuyo y CABA.

La región con el porcentaje de ocupación más elevado fue el NOA (Noroeste Argentino), con un 68%; seguida por la Región Litoral, con un 63%, igualando las cifras pre pandemia y por sobre el promedio del país, que fue del 58% en mayo de este año.

Con respecto a las reservas, la Región Litoral ha sido una de las tres que han aumentado con respecto al año anterior; y es la que tuvo en mayo, la mayor cantidad de noches de estadía, con un promedio de 3,13, siendo de 2,5 el del país.

Dentro de sus atracciones, la provincia de Santa Fe se posiciona como uno de los destinos más relevantes, contando con dos áreas metropolitanas de gran relevancia: Santa Fe y Rosario. Además de la gran oferta de atractivos naturales, históricos, culturales y gastronómicos.

Al respecto, el secretario de Turismo de la provincia, Alejandro Grandinetti, destacó la relevancia de dos de las ciudades más grandes de la región Litoral como destinos nacionales: “Venimos de muchos fines de semana largos y vacaciones con ocupación plena en casi toda la provincia, pero sobre todo en Rosario y la ciudad de Santa Fe. Ciudades con una gran oferta de actividades, atractivos e historia, sumado a la conectividad que nos permite vincularnos con las principales ciudades del país a través de autopistas o incluso vuelos”, recordó.

“Este informe refrenda que venimos trabajando en el camino correcto, aportando cada vez más herramientas para que el sector continúe la senda de la recuperación pospandemia y, por sobre todo, para que se siga fortaleciendo el empleo, la productividad y el orgullo que tenemos los santafesinos cuando eligen visitar nuestra provincia”, valoró el funcionario.



INCENTIVO PARA LOS

PEQUEÑOS PRESTADORES

La Secretaría de Turismo de la provincia de Santa Fe informó que el gobierno nacional (a través del Ministerio de Turismo y Deportes) lanzó el Programa de Incentivo para Inversiones Turísticas de Pequeños Prestadores (InTur). Su objetivo es promover inversiones en micro y pequeños prestadores que mejoren su oferta de productos y servicios turísticos, fortaleciendo la cadena de valor del sector y el desarrollo de las economías regionales.

El mismo está dirigido a prestadores independientes y pequeños prestadores, que desarrollen algunas de las actividades vinculadas con el sector turístico y que tengan un proyecto de inversión que les permita mejorar su oferta de productos y/o servicios.

El beneficio para aquellos que no tengan empleados/as a cargo será de un monto máximo de $500.000. El aporte no reembolsable (ANR) podrá cubrir hasta el 100% del proyecto. Para prestadores turísticos con 1 a 50 empleados, el monto máximo (ANR) será de $1.000.000 y se podrá otorgar hasta el 80% del monto total de la inversión, debiendo el beneficiario aportar el 20% restante del proyecto como contraparte.

“Siguiendo con la línea de estímulos al turismo y luego de los exitosos PreViaje 1 y 2, este nuevo programa de incentivo genera la posibilidad de financiamiento, de ayuda directa para obras de infraestructura que mejorarán la capacidad del sector”, dijo al respecto el secretario de Turismo de la provincia.

El InTur cubrirá bienes de capital, equipamiento y otros activos tangibles, siempre que se encuentren directamente relacionados a la actividad principal del prestador turístico (mobiliarios, electrodomésticos, equipos, hardware y demás). Podrá financiarse la adquisición de rodados y/u otros medios de transporte que sirvan para dinamizar la actividad principal del prestador turístico, siempre y cuando se trate de bienes no registrables.

Para más información, los interesados podrán ingresar a https://www.argentina.gob.ar/turismoydeportes/intur.