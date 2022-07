"Misterio (una obra de una obra)": su exitoso paso por el Festival de Teatro

Por Fiorella Martina



Ayer a las 17:00 se llevó a cabo la última función de "Misterio (una obra de una obra)", dirigida por Silvina Helena Grinberg. El Aula C del Complejo Cultural del Viejo Mercado se llenó de espectadores, quienes sentados en una grada, observaron lo que allí acontecía.

Primer misterio: entre el humo y las luces tenues que iluminaban la escena, había seis sillas, pero, al comenzar la obra, ingresaron a la sala solo tres actores. Juan y Pablo se desplazaban por el espacio con una coreografía y Ciro, a un costado, los presentaba. ¿Qué estaba ocurriendo?

Este biodrama (combinación entre los hechos biográficos conjugados con lo teatral) narra los avatares de un grupo de artistas que se proponen mantener viva una obra con 4 intérpretes menos. Ciro, hijo de Juan, intenta develar el por qué de su fracaso, habiendo sido testigo de años de ensayos truncos y coreografías poco coordinadas. Esto se llevó a cabo a través de juegos con los sonidos, que él mismo podía manipular con un aparato en su mano, como si fuera quien dirigía y orquestaba la obra. Además, se enfatizó en los cuerpos de los artistas, que cobraron protagonismo con diversos números de baile y movimientos extraños que generaban risa. El público atento, no podía evitar reírse al verlos hacer sus acrobacias y trucos, como si intentaran convencerlos de que realmente esa obra aun valía la pena. El silencio también fue una de las herramientas utilizadas, ya que generaba tensión y abría los sentidos, ponía en pausa los hechos.

Segundo misterio: ¿Qué los hacía aferrarse a este proyecto? Ciro pudo descifrar algunas cosas, como por ejemplo, por qué tres de los integrantes habían abandonado a su padre en medio de los ensayos generales. Si la culpa fue de él o no, nunca se sabrá. También descubrió que intentaron robarle una coreografía a un israelí, pero nunca la pudieron copiar exactamente ni coordinar sus pasos.

Sin embargo, este joven de 18 años no pudo encontrar todas las fallas de la obra, porque había algo que todavía la hacía estar en pie; la esperanza, la fe, la fuerza y vitalidad del proyecto que terminó transformándose en "Misterio, una obra de una obra". Esta manifiesta el deseo de arriesgarse, apostar y convertir el fracaso en algo bueno, aprendiendo a jugar, como un rompecabezas, con piezas faltantes y una cuota de imaginación. Al fin y al cabo, nadie tiene la receta del éxito.

El público pudo, de a poco, adentrarse en la pieza, entender lo que sucedía, ser parte de esos misterios revelados. Aplaudió a los actores que expresaron su alegría por tener la oportunidad de presentarse en este festival que les abrió las puertas generosamente.

"Misterio" es un espectáculo diferente, que se mueve entre los límites del deseo y la realidad, del pasado y del presente. Con una buena labor actoral, Ciro Berrón, Juan Berrón y Pablo Vallejo, demostraron que se puede, aun cuando todo indique que no es así.

Esta obra se ha presentado en el Centro Cultural “La Vieja Usina” en Paraná, en el Teatro Municipal de Santa Fe, en el Festival de Danza Contemporánea de Buenos Aires, en el Espacio Urbano Villa Crespo en CABA, en el Festival FITZA 2020 en Antofagasta, Chile y en el Festival Argentino de Teatro 2021 en Santa Rosa, La Pampa.



Sobre Silvina Helena Grinberg

Egresada del Taller de Danza del Teatro General San Martín de la ciudad de Buenos Aires.

Su formación se complementa con los estudios de Teatro, Clown y diversas Técnicas corporales como el Chi Kun, Yoga y el Contact Improvisation.

Fundó su propia Compañía con la que produce obras como Rolando y María, El escondido, Los Esmerados, Potranquita Adorada, con las cuales participó en diferentes festivales nacionales e internacionales.



FICHA ARTÍSTICA Y TÉCNICA

Intérpretes: Ciro Berrón, Juan Berrón y Pablo Vallejo.

Asistencia de dirección: Daniela Osella.

Foto, gráfica y video: Juan Curto - Barcelona Buró y Julián Villarraza.

Vestuario: Karina Budassi - HUE.

Música original: Esteban Coutaz.

Idea y dirección general: Silvina Grinberg.