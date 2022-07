Sobre la crisis alimentaria

Incertidumbre es la palabra que mejor define los tiempos que corren. A partir de no saber qué puede pasar se disparan otras emociones, como el miedo y la angustia sobre el presente y el futuro. Con más del 40 por ciento de población argentina por debajo de la línea de la pobreza, hay quienes se levantan cada día sin tener la seguridad de que podrán llevar un alimento a su boca. Si comen o no dependerá si logran hacer una changa laboral, si encuentran un comedor comunitario o si una persona caritativa y solidaria lo ayuda con un billete o le da algo para comer. Incluso tener trabajo registrado no es garantía de contar con la heladera llena o al menos con lo necesario para atender las necesidades alimentarias de una familia.El 15 de marzo pasado el presidente, Alberto Fernández, declaró la guerra a la inflación pero desde ese momento todo ha empeorado. Desde enero los precios registran un aumento del 36 por ciento en promedio mientras que los alimentos subieron prácticamente el 40 por ciento. El deterioro social queda en evidencia mientras el jefe de Estado ya vacío de poder volvió el viernes, a plantear desafíos que están por encima de sus capacidades de maniobra al señalar que "está dispuesto a dar las peleas que haya que dar". Una frase de ocasión que no refleja la escasa energía que le queda a su gestión tan devaluada como nuestra moneda nacional.La peor crisis alimentaria mundial en una década fue uno de los principales temas debatidos en la duodécima reunión ministerial de la Organización Mundial del Comercio (OMC) el mes pasado. Es una crisis que se ve agravada por el creciente número de países que están prohibiendo o restringiendo las exportaciones de trigo y de otros productos básicos en un intento equivocado de frenar el alza de los precios internos.El precio del trigo, un producto básico clave en muchos países en desarrollo, ha subido un 34 % desde la invasión de Rusia a Ucrania a fines de febrero. Los precios de otros alimentos también han aumentado. En respuesta, a principios de junio, 34 países habían impuesto restricciones a las exportaciones de alimentos y fertilizantes, cifra que se aproximaba a los 36 países que utilizaron dichos controles durante la crisis alimentaria de 2008-2012. Según la OMC, estas medidas son contraproducentes porque reducen el suministro mundial, haciendo que los precios de los alimentos suban aún más.En este marco, el organismo advirtió que todas las personas se ven presionadas por la inflación de los precios de los alimentos, pero los pobres son los más afectados, especialmente en los países en desarrollo, donde la comida representa la mitad del presupuesto de una familia típica. La historia no deja lugar a dudas sobre lo que sucede cuando los alimentos escasean o son inasequibles para las personas más pobres: la crisis alimentaria de 2008, por ejemplo, provocó un aumento significativo de la malnutrición, en particular entre los niños. En algunos estudios, se indicó que las tasas de deserción escolar llegaron hasta el 50 % entre los niños de los hogares más pobres.Por caso, las medidas para limitar las exportaciones tuvieron un efecto significativo en los precios de los alimentos en la crisis de 2008, empeorando la situación. En trabajos de investigación se plantea que si los exportadores se hubieran abstenido de imponer restricciones, los precios, en promedio, habrían sido un 13 % más bajos, sostiene la OMC.A principios de junio último, 22 países habían impuesto restricciones a las exportaciones de trigo, abarcando el 21 % del comercio mundial de cereales. Estas restricciones provocaron un aumento del 9 % en el precio del trigo, alrededor de una séptima parte del aumento total de los precios desde el comienzo de la guerra.La comunidad mundial tiene el deber de cooperar plenamente para aumentar el flujo de alimentos en todo el mundo, de modo que el hambre no sea otro elemento del problema.