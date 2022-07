Fiesta del poncho

Comenzó la 51° edición de la Fiesta Nacional e Internacional del Poncho en Catamarca, que albergará durante los próximos diez días a más de 700 artesanos y productores de todo el país en un total de 600 stands, ubicados en el Predio Ferial de esa provincia, publicó Télam.

Tras dos años de no poder realizarse de manera presencial por las restricciones que impuso la pandemia de coronavirus, esta edición de la 51° Fiesta Nacional e Internacional del Poncho vuelve con propuestas y espacios renovados para disfrutar durante diez días de las artesanías, la música, la danza y los sabores catamarqueños.



La inauguración

Los actos oficiales de la fiesta de invierno más importante del noroeste argentino, comenzaron pasadas las 17.30, con el corte oficial del cinta en el playón central del Predio Ferial Catamarca, por parte del gobernador de la provincia, Raúl Jalil, quien estuvo acompañado por los ministros nacionales Matías Lammens (Turismo y Deportes), Tristán Bauer (Cultura), y Jaime Perczyk (Educación), entre otras autoridades nacionales.

Posteriormente, las autoridades se trasladaron al salón principal del Predio donde se dio lugar al acto protocolar de apertura de la fiesta mayor de los catamarqueños, con el ingreso de las imágenes de la Virgen del Valle y del flamante beato Mamerto de Ascensión Esquiú.

Seguidamente, en el escenario mayor se dio la presentación de una sinfónica compuesta por más de 150 músicos catamarqueños, que fueron los encargados de entonar las estrofas del Himno Nacional Argentino.

Las palabras de apertura estuvieron a cargo de la reconocida artesana textil catamarqueña, Mónica Reynoso quien se mostró feliz por regreso de la festividad.

“Las artesanías son un exponente de la cultura local. La artesanía nace por una necesidad en las comunidades desde épocas prehistorias y por ello es comunitaria”, dijo.

Reynoso destacó el valor de los artesanos: "Artesano es el hombre, la mujer que lleva el arte adentro y es responsabilidad de nosotros de continuar marcando camino, de cuidar que su calidad no se deteriore, que lo nuestro no se industrialice, somos los artesanos tejedores de sueños”, aseguró entre el aplauso de los presentes.

Por su parte, el ministro de Cultura, Turismo y Deporte de Catamarca, Roberto Brunello catalogó de histórica la jornada.

“Hoy nos convoca un día histórico y emotivo, la apertura de las 51° edición de la fiesta Nacional e Internacional del Poncho en pos pandemia”, dijo.

A su vez, aseguró que “la fiesta del Poncho activa un engranaje enorme en términos económicos porque activa el trabajo de muchos sectores la gastronomía, hotelería, los artesanos, los servicios, los comercios, el transporte y demás”, dijo Brunello.

También, destacó que “el poncho es una marca registrada para Catamarca desde el punto de vista turístico. Venimos de una gran temporada de verano, de una gran Semana Santa y de fines de semana largos con ocupación hotelera plena con eventos deportivos que convocaron a miles de turistas”, dijo.

Y puntualizo: “Hoy llegamos a las vacaciones de invierno, nuestra temporada alta en materia de turismo muy felices porque los prestadores turísticos están trabajando muy bien”, aseguró el ministro.

En tanto, el ministro de Cultura de la Nación Tristán Bauer, indicó en referencia a la fiesta del Poncho, “es muy importante esta celebración que se está llevando adelante acá, donde están nuestra tradiciones milenarias”, dijo.

Y agregó: “Es importante entender la cultura como industrias culturales, generadoras de trabajo para arraigar a nuestros jóvenes cineastas, productores de videojuegos y artesanos”, afirmó.

Por otra parte, Bauer explicó que durante la pandemia desde el ministerio de Cultura de la Nación la inversión que se hizo en Catamarca para acompañar a artistas músicos, bailarines, artistas pintoras, “fue de más de 300 millones de pesos”.

Finalmente, el ministro de Turismo de la Nación Matías Lammens, indicó que la Fiesta del Poncho es motivo de orgullo para todos los catamarqueños y que la provincia es un destino emergente con gran potencial turístico.

“Esta fiesta tiene muchísimas cosas para que los catamarqueños se enorgullezcan, siéntanse orgullosos de la Fiesta del Poncho”, dijo Lammens.

Además, el ministro señaló que “desde el Gobierno vemos en el turismo un gran oportunidad para la Argentina”, dijo.

Y explicó: "Le decíamos a los empresarios turísticos locales, que veíamos específicamente en Catamarca un destino emergente con grandes oportunidades. Oportunidades para generar trabajo, para desarrollarse, una oportunidad para que los a catamarqueños puedan tener trabajo acá, puedan crecer y nos tengan que ir a las grandes ciudades”, manifestó Lammens.

En esta línea, el titular de la cartera turística destacó que “el turismo en los últimos 6 meses fue junto a la actividad industrial y junto a la construcción una de las tres industrias que más empleos aporto y Catamarca fue la provincia que más empleo privado género en los últimos meses y muchos de eso empleos tuvieron que ver con el turismo”, aseguró.

La apertura de la fiesta más importante de los catamarqueños concluyó con el imponente cuadro musical “Urdiembre”, interpretado por más de 50 músicos y bailarines locales.