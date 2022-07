Empresas invisibles que siempre están

Por Gustavo Segnini*



- No figuramos en casi ningún premio de los que se otorgan con bombos y platillos.

- Nuestras empresas no son elegidas como las mejores para trabajar. Básicamente porque nadie nos encuesta.

- Pagamos casi los mismos impuestos que grandes empresas.

- No tenemos CEO al mando Tenemos T.C.T.C (Tiramos los Corners y También Cabeceamos).

- Es muy raro que salgamos en publicaciones de los grandes medios.

- Cuando estamos por fundirnos nadie viene a nuestro auxilio como con las grandes empresas, por miedo al conflicto social que generan sus despidos.

- No formamos precios, los sufrimos.

- Es muy raro que podamos vender en los lugares donde residimos, en general tenemos que salir a buscar mercados lejos.

- Casi nunca formamos parte de las mesas chicas de decisión. Solo nos convocan para juntar gente y porque queda muy bien decir que hay apoyo de las Micro Pymes.

PERO…

- Somos la gran mayoría y somos los que generamos más puestos de trabajo.

- Somos los que en medio de las grandes crisis no desaparecemos llevándonos hasta el aire que se respira fuera del país.

- Estamos, siempre estamos y siempre estaremos.

- Nuestros colaboradores son parte fundamental de nuestra empresa y no solo un Recurso Humano o un número de legajo.

- Somos el secreto oculto para terminar con la desocupación y aumentar el poder adquisitivo de los trabajadores.

Somos Micro PYMES.

La pequeña planta que brota luego de cada incendio.



* Consultor. Empresario Pyme. Director General en TRON Software Argentina.