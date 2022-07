Nuevo encuentro del Foro de Presidentes del CCIRR

El Foro de Presidentes del Centro Comercial e Industrial de Rafaela y la Región (CCIRR) realizó el martes pasado una nueva reunión en el salón auditorio de la entidad para analizar, desde una perspectiva cargada de experiencia, los diversos temas de agenda de la gremial y de la actualidad en general.

En este sentido, los participantes destacaron la importancia de dar continuidad a espacios de este tipo, de modo que sirvan de ejemplo para la dirigencia política, que en los últimos años no ha sido capaz de construir consensos básicos que permitan proyectar genuinas políticas de Estado. Se trata de un espacio de encuentro que busca sumar en pos de la defensa y el desarrollo de las empresas de la ciudad y la región, lo que también implica beneficios para el sector del trabajo y de la ciudadanía en general. Es que cuando se gestionan y se logran determinadas obras no se agrega valor solamente a un sector sino al territorio en su conjunto.

De acuerdo a la información del CCIRR, los ex presidentes resaltaron que se observan avances importantes en diversos temas que significaron gestiones institucionales de muchos años. Tal es el caso de las diferentes obras en marcha en el área industrial (conformada tanto por el Parque Industrial como por el PAER), la remodelación de los canteros centrales de bulevar Santa Fe, el acueducto Desvío Arijón, el Gasoducto Regional Centro II, la transformación en autopista de la Ruta Nacional 34 en el tramo Angélica - Rafaela y la Estación Transformadora Norte de la EPE Santa Fe.

Asimismo, señalaron que, en ocasión del 90º aniversario que celebrará la institución, sería importante diseñar una nueva agenda estratégica de mediano y largo plazo, que tenga como objetivo general resolver diversas necesidades regionales en materia de infraestructura. En particular, se plantearon obras claves tales como el tendido de una tercera línea de alta tensión entre Santo Tomé y Rafaela. Y también el tendido de una línea de extra alta tensión entre Malvinas Argentinas (Córdoba) y Santo Tomé, la creación de una zona de actividades logísticas, la pavimentación de la prolongación de los bulevares fundacionales de la ciudad para potenciar la integración con las comunas de la zona -en el marco de Rafaela Metropolitana-, y la jerarquización del desvío del tránsito pesado que vincula la Ruta Provincial 70 con la Ruta 34, entre otras.

Y una de las materias pendientes está dada por la falta de suelo industrial en Rafaela, una problemática que no logró demasiados avances a pesar de las distintas gestiones provinciales. Si bien existe un proyecto en desarrollo que se trabaja entre el sector privado y el público, lo cierto es que aún no sale del cascarón.

Del encuentro participaron el actual titular de la Comisión Directiva del CCIRR, Diego Castro, los ex presidentes Andrés Ferrero, Pablo Laorden, Germán Gaggiotti, Diego Turco, Oscar Parra, Juan Carlos Frautschi, Juan Carlos López Curto, Ricardo Galiano, el ex gerente de la entidad, Federico Sepliarsky y el actual director Ejecutivo, Iván Acosta.