Se habilitó el formulario para mantener subsidios

El Gobierno nacional habilitó ayer el Registro de Acceso a los Subsidios de Energía (RASE), donde deberán inscribirse aquellos usuarios residenciales que decidan mantener ese beneficio en las tarifas de luz y gas. Según lo dispuesto, el formulario se podrá completar de manera escalonada según la terminación del DNI: los terminados en 0, 1 y 2, entre el 15 y 19 de julio; 3, 4 y 5, entre el 20 y el 22 de julio; 6, 7, 8 y 9, entre el 23 y 26 de julio.

El trámite puede hacerse de manera virtual a través de la web https://www.argentina.gob.ar/subsidios. Pero quienes deseen o necesiten completar el formulario de manera presencial, podrán gestionar un turno online en las oficinas de la ANSeS. En este último caso, se deberá ingresar a la página www.anses.gob.ar, colocar el número de CUIL del beneficiario y elegir día y hora en la Unidad de Atención Integral (UDAI) más cercana al domicilio. En el caso de Rafaela, la sede de este organismo funciona sobre bulevar Lehmann al 539.

También existe la posibilidad de acercarse de manera presencial a las oficinas de los distribuidores de electricidad y gas, que en el caso de la Provincia de Santa Fe son la Empresa Provincial de la Energía (EPE) y Litoral Gas (su oficina se encuentra en calle Alvear 157).

En el caso de la EPE, que preside el esperancino Mauricio Caussi, brindó ayer detalles de los términos del decreto Nacional 332/22, para la aplicación de los subsidios con criterios de mayor justicia y equidad en función de la capacidad de pago del hogar. Al respecto, señaló que los usuarios residenciales que deseen mantener los subsidios a la energía deberán inscribirse a través de esta página web https://www.argentina.gob.ar/subsidios. También se puede acceder al formularios desde la aplicación Mi Argentina y la web de la Empresa Provincial de la Energía http://www.epe.santafe.gov.ar.

"Es necesario que cada usuario efectúe la declaración correspondiente del hogar en el que efectivamente utiliza el servicio. El trámite se realiza vía online o a través de ANSES. No hay necesidad de acercarse a las oficinas comerciales de la EPE", indicaron desde esta compañía. Se aclaró que el formulario tiene carácter de declaración jurada y debe completarse sin omitir ni falsear ningún dato.

Esta iniciativa propone una distribución de los subsidios basada en la capacidad económica de cada hogar, por lo que se establecieron tres grupos: ingresos altos, medios y de menores ingresos, agregaron desde la EPE. Los dos primeros grupos incluyen al 90% ciento de la población nacional y tuvieron un ajuste en febrero y otro en junio, por lo que no tendrán nuevos aumentos en el resto del año. En cambio, el 10% restante perderá los subsidios y, de manera gradual, comenzará a abonar la tarifa plena de ambos servicios.

Ese Decreto estableció que dejarán de percibir subsidios aquellos que cumplan alguno de los siguientes requisitos: ingresos mensuales netos superiores a un valor equivalente a 3,5 Canastas Básicas Totales ($350.000); titulares de tres o más automóviles con antigüedad menor a 5 años; titulares de 3 o más inmuebles; titulares de una o más aeronaves o embarcaciones de lujo y/o titulares de activos societarios que exterioricen capacidad económica plena. Todos quienes estén en este último grupo no tendrán que registrarse y dejarán de percibir la asistencia estatal a lo largo de seis meses.

En tanto, los hogares con personas electrodependientes, inscriptos en el Registro de Electrodependientes, quedarán exceptuados de la segmentación de tarifas de luz y no deberán anotarse en el RASE, aunque sí tendrán que hacer el trámite para el servicio de gas.

En tanto, desde el Gobierno nacional indicaron que tras la carga de datos, el usuario autoriza el Estado Nacional a verificar la veracidad de toda la información en fuentes disponibles en organismos tales como AFIP, SINTyS, ANSES, Registros de la Propiedad, entre otros, renunciando expresamente a oponer a esa verificación cualquier secreto previsto legalmente (fiscal, financiero u otro).

En el mismo formulario se solicita el subsidio tanto para la energía eléctrica como para el gas natural por red, si se declara solamente un servicio, luego no se podrá completar un nuevo formulario para el otro.

La solicitud de subsidios puede ser gestionada por mayores de 18 años, sean titulares del servicio y propietarios, inquilinos o residentes del domicilio del/los servicios. Para completarla, se debe tener a mano el DNI, el número de CUIL de cada integrante del hogar mayor de 18 años; cuánto gana de bolsillo cada integrante del hogar mayor de 18 años, una dirección de correo electrónico y las últimas boletas de energía eléctrica y gas natural por red.

Puntualmente, los datos que se solicitarán en el trámite serán: número de DNI, número de trámite del DNI (que está en el frente del documento), nombre y apellido, CUIL, género, fecha de nacimiento, datos socioeconómicos, situación laboral, datos de contacto, domicilio, código postal, relación con el domicilio, datos del servicio de luz, datos del servicio de gas y datos del grupo conviviente.

En caso de un usuario que se registre y cuente con más de un servicio o medidor de luz o gas a su nombre, el subsidio será solo para el medidor del domicilio que se declare como residencia. Si el usuario no es propietario del domicilio en que habita, el RASE permite anotarse como "persona usuaria de los servicios" y así se mantendrá el subsidio para inquilinos o residentes.

El Poder Ejecutivo aclaró que en el registro deberán anotarse todos aquellos que quieran mantener los subsidios, ya que si no lo hacen, los perderán.