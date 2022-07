Futbolista se resistió a robo y lo mataron

BUENOS AIRES, 16 (NA). - Un futbolista del Club Berazategui que además trabajaba como chofer de una aplicación de viajes, fue asesinado de un balazo en la cabeza por delincuentes que habrían intentado robarle el auto en la localidad bonaerense de Villa San Petersburgo, en La Matanza.

La víctima es Federico Potarski, de 29 años, quien se desempeñaba como defensor en ese club de la Primera C y que también había jugado en Almirante Brown y Liniers.

El hecho ocurrió durante la madrugada de este viernes, y según se informó, Potarski, quien conducía un Fiat Uno Way, fue encontrado en el suelo de un pasillo de la Villa San Petersburgo sobre una gran mancha de sangre y fue trasladado de urgencia al Hospital Paroissiens, donde ingresó ya sin vida.

En tanto, a centímetros del cuerpo de la víctima la Policía encontró una vaina calibre 9 milímetros, mientras que el vehículo estaba estacionado sobre arteria Gaboto y a 20 metros de ahí, en el interior del pasillo de la Tira 32.

Si bien en un primer momento trascendió que el joven trabajaba para la aplicación Uber, desde la empresa lo desmintieron.

Federico Potarski era oriundo de la localidad de Isidro Casanova donde dio sus primeros pasos en el fútbol por las Inferiores de Almirante Brown, mientras que debutó en Primera en Liniers en 2016 y en el campeonato de la Primera D.

Tras lograr el ascenso a la Primera C a fines del 2021, en enero del 2022 pasó a Berazategui.

Javier, primo de Federico, contó ante la prensa que el joven tenía el trabajo de chofer de una aplicación "para llegar a fin de mes".

"Se ganaba unos mangos con la aplicación, como todo el mundo que tiene varios trabajos para sobrevivir y llegar a fin de mes", comentó en declaraciones al canal de noticias TN.