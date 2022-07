Liga: viernes de empates

En la noche de ayer tuvo continuidad la fecha 4 del Clausura de la Primera A de Liga Rafaelina de Fútbol.

En el predio Tito Bartomioli, Atlético de Rafaela y el Deportivo Libertad terminaron 2 a 2. Darío Rostagno, de penal, (32m PT) y Agustín Costamagna (5m ST) anotaron para la Crema, mientras que Enzo Fernández (45m PT) y Kevin Muñoz (41m ST) lo hicieron para los Tigres. En Reserva ganó Atlético 1 a 0.

En Clucellas, Florida y Ben Hur terminaron como empezaron 0 a 0. En Reserva se impuso la BH 2-0.



Domingo 17/07: 15.30hs Brown vs Dep. Aldao, Arg. Quilmes vs Dep. Ramona, Talleres (MJ) vs Peñarol. Lunes 18/07: 21.15hs 9 de Julio vs Ferrocarril del Estado.