Aníbal Fernández y la verdadera magia de Alberto Fernández

Por Ari Paluch*.



Luego de haberlo fustigado por años, Aníbal Fernández ha experimentado en los últimos tiempos una especie de "enamoramiento político" por Alberto Fernández, una especie de ensoñación que lo ha llevado a asegurar por estas horas que el actual presidente ha conseguido cosas mágicas para el país y eso debería premiarse.

Paradojas del kirchnerismo, que solía destacar la gestión de Cristina bajo el eslogan "no fue magia" y que ahora encuentra un emulo de Mandrake para comandar los destinos de la nación hasta 2027.

Hay que reconocerle al abogado y contador nacional Aníbal Fernández una enorme capacidad para las declaraciones ocurrentes y disparatadas: es el autor de la frase, "La inseguridad es una sensación" y también de la memorable, "En Alemania hay más pobreza que en la Argentina", sin olvidar que aseguró que Guido Antonini Wilson nunca estuvo en la Casa Rosada.

Sin embargo, en este caso, los dichos del ministro acerca de su presidente no son refutables, Alberto Fernández ha hecho algunos pases de magia altamente sorprendentes.

Revisemos sus logros o por lo menos algunos de ellos. Después de cuestionar severamente a Cristina por considerar que procuraba combatir la inflación con los chicos de La Cámpora, después de señalar que Cristina erróneamente creyese que tirando dinero al mercado a favor de los planes sociales iba a resolver el problema de los precios cuando en realidad "esto retrae la oferta y aumenta la inflación", clonó lo que criticaba y avaló el plan "platita" para las elecciones de 2021.

Luego de señalar que el problema de los precios no se solucionaba reuniéndose con los supermercados sino que el tema se originaba en la cantidad de pesos emitidos por el Banco Central que presidía Mercedes Marcó del Pont y que no tenían respaldo, Alberto se olvidó de su contundente opinión y por "arte de magia" hace en su gestión lo que lo espantaba en la de otros.

Es más, fiel a su estilo irónico e incisivo llegó a preguntarse por qué la entonces presidente Cristina no mandaba a los pibes de La Cámpora a controlar cómo emite el Banco Central. No es ocioso recordar que Alberto es un presidente que convive con una emisión descontrolada de dinero y que por ahora no llamó a las huestes de Máximo Kirchner a supervisar la emisión.

Aprovechemos las vacaciones de invierno y sigamos disfrutando del "Mago Alberto", atención que aquí viene un muy buen truco: en 2015 aseguró que Cristina era una encubridora por haber instigado la firma del pacto con Irán, del cual había sido su ideóloga; además, en una columna que escribió para La Nación en febrero de 2015 sostuvo "Cristina sabe que ha mentido y que el memorando solo buscó encubrir a los acusados, nada hay que probar", "Solo un necio diría que el encubrimiento presidencial de Cristina a los iraníes no está probado".

Sin embargo, ya ungido candidato presidente por la "encubridora", mágicamente aseguró que sus dichos eran a modo de opinión y no desde lo jurídico, "no soy un perito" agregó, solo una persona que opina. Recordemos que la actual vicepresidente fue sobreseída en esta causa.

Se conocen otros "pases mágicos" de nuestro Harry Houdini, a saber: aseguró que sería un presidente anti-grieta y no hizo más que ampliarla, decretó la cuarentena más larga del mundo y hasta se permitió violar su propio decreto, rechazó comprar la mejor vacuna contra el Covid-19 y optó por la de Vladimir Putin, que aún no fue avalada por la OMS. Se calcula que entre 12.000 y 30.000 personas no hubieran fallecido en nuestro país en caso de que la Pfizer hubiera llegado aquí cuando no teníamos antídotos y aun después cuando la Sputnik no llegaba en tiempo y forma. Desde la tragedia de los desaparecidos que el Estado nacional no llevaba a cabo directa o indirectamente tamaña masacre.

En fin, el "Mago Alberto" ha impactado a la platea a la hora de sacar varios conejos de la galera: logró ser el primer presidente en convertir a su vice en su jefe, es el primer mandatario de la historia que tiene como defecto que el país crezca mucho, sin olvidar que previamente el PBI argentino fue el que más cayó en todo el planeta en 2020, el doble cuanto menos que nuestros países vecinos.

Para no "spoilear" el resto del show no revelaremos otras proezas de nuestro artista; tal vez podemos despedirnos con el número de sus números, donde duplica prácticamente la inflación de 2019, que ya había sido la más alta en 28 años y lleva el dólar blue de 78,5 cuando inició su periodo presidencial a los 283 que cotiza en el momento que se escribe esta nota.

Por más que nos duela admitirlo, esta vez Aníbal tiene razón, Alberto Fernández hace cosas mágicas, ya hizo desaparecer sus escrúpulos, el gasoil y los dólares, ¡esperemos que no haga lo propio con lo que queda de la clase media!.



(*) Periodista y conductor del programa de radio "El Exprimidor" por AM550.