Cerruti ya no será vocera pero sigue en el Gobierno

Tan solo nueve meses después de haber creado el área, el presidente Alberto Fernández suprimió la Unidad de Comunicación de Gestión Presidencial que estaba a cargo de Gabriela Cerruti, quien de todos modos continuará como secretaria de Comunicación y Prensa.

"Hoy designé a Gabriela Cerruti a cargo de la Unidad de Comunicación de Gestión Presidencial. A partir de hoy, será ella la Portavoz de la Presidencia. Una nueva figura que he tomado de algunas democracias europeas", había publicado en Twitter el mandatario el pasado 14 de octubre.

Tras ser oficializada en el puesto, la dirigente porteña había afirmado: "Gracias presidente Alberto Fernández por la confianza. Vamos a trabajar por una comunicación pública democrática y una conversación global acorde a los nuevos tiempos y desafíos".

A partir de su llegada a la Casa Rosada, la ex diputada nacional acompañó al jefe de Estado en sus viajes internacionales y brindó conferencias de prensa periódicas.

Sin embargo, este viernes sorprendió la decisión de suprimir la Unidad de Comunicación de Gestión Presidencial, un cargo extraescalafonario con dependencia directa de la Presidencia y con rango y jerarquía de ministro. La medida fue adoptada mediante el Decreto 404/2022, rubricado por Alberto Fernández y el jefe de Gabinete, Juan Manzur, y publicado en el Boletín Oficial.

Al explicar los motivos que llevaron a la eliminación del área a cargo de Cerruti, el texto oficial se limitó a señalar que "por razones de gestión resulta necesario suprimir el citado cargo extraescalafonario y modificar los objetivos de la Secretaría de Comunicación y Prensa de la Presidencia de la Nación y de su dependiente Subsecretaría de Comunicación y Prensa".

Sin embargo, la decisión se adoptó un día después de la conferencia de prensa de Cerruti en la que no dio por acreditada una nueva reunión entre Fernández y Cristina Kirchner, que luego sí fue confirmada desde la oficina de prensa de la Presidencia del Senado. Además, diversos contrapuntos de la funcionaria con periodistas en las ruedas de prensa habían desgastado su imagen y ponían en crisis esos encuentros de los jueves.

"Previo a este decreto, la Secretaría de Comunicación y Prensa fue elevada a rango de Ministerio, por lo cual Gabriela quedó a cargo de la Secretaría con rango de ministra. La unidad, entonces, no tenía razón de ser y se suprimió", profundizaron fuentes oficiales a NA.

De todos modos, Cerruti continuará con su tarea con el cargo de secretaria de Comunicación y Prensa de Presidencia, que tiene jerarquía de ministra: el mandatario la había designado en ese puesto en abril pasado con carácter ad honorem.

Ahora, la ex diputada nacional continuará percibiendo el mismo sueldo, pero por este cargo que venía desempeñando de manera ad honorem.