El Presidente recibió a las nuevas autoridades de la AMIA

A días del 28° aniversario del atentado a la AMIA, el presidente Alberto Fernández recibió en su despacho de Casa Rosada a los titulares de la mutual, en una reunión en la que uno de los temas abordados fue el del avión iraní que quedó varado en el Aeropuerto de Ezeiza.

El encuentro duró alrededor de 40 minutos y, a su término, el titular de la AMIA, Amos Linetzky, reveló que la institución judía manifestó su preocupación en torno a la llegada del avión iraní que se encuentra bajo investigación judicial, y reforzó el pedido de justicia por la causa de la AMIA.

En el encuentro estuvieron también el tesorero de la institución, Carlos Ariel Halperin; el secretario General, Gabriel Gorenstein, y el Director Ejecutivo, Daniel Pomerantz. Junto al mandatario, el canciller, Santiago Cafiero; el secretario de Culto, Guillermo Oliveri, y la portavoz presidencial, Gabriela Cerruti.

"Se hablaron de muchos temas, transmitimos nuestra preocupación por el tema del avión que la justicia está investigando", reveló Linetzky tras su salida de Casa de Gobierno en referencia al avión que arribó al Aeropuerto de Ezeiza el 6 de junio, y que continúa bajo investigación judicial.

En diálogo con acreditados de Casa de Gobierno, el referente de la colectividad judía criticó el rol y las demoras en la Justicia en las causas, entre ellas, la de la llegada de la aeronave retenida, y señaló que el Poder Ejecutivo "no puede inmiscuirse" en la investigación.

Además, hizo referencia a los siete años de la muerte del fiscal Alberto Nisman y el nulo esclarecimiento de los sucesos. "La Justicia está investigando el tema del avión y el ejecutivo no se puede inmiscuir en la investigación, por lo que esperamos prontas respuestas. Los tiempos de la Justicia son inadmisibles en este país, justamente en estos tiempos se estuvo hablando del caso Nisman, siete años de la muerte, y no tenemos respuestas. 28 años de la AMIA, 38 años de la embajada, son tiempos shockeantes. No podemos permitirnos en un estado de derecho y en una democracia manejar esos tiempos, es realmente ridículo", se expresó.

En las vísperas de un nuevo aniversario de la causa de la AMIA, sus directivos visitaron al jefe de Estado para "levantar la voz del reclamo". "Vinimos como todos los años, con los distintos gobiernos, a levantar la voz de reclamo. Estamos a tres días de la conmemoración de uno de los peores atentados de la historia de la Argentina que después de 28 años sigue impune, así que queremos que el reclamo siga vivo. No queremos acostumbrarnos a vivir con la impunidad, y se lo transmitimos al Presidente que nos recibió", afirmó Linetzky.

En la misma línea, indicó que invitaron al mandatario, como también al conjunto de la sociedad, a participar del acto en conmemoración al 28° aniversario del atentado en la sede de la AMIA, Pasteur 633, que se llevará a cabo el lunes.

Bajo la consigna "Volvemos a Pasteur", y con la convocatoria conjunta de AMIA, DAIA, ausente en el encuentro, el acto apunta a congregar a personas frente al mismo lugar en el que fue perpetrado el atentado terrorista.

A su parte, Fernández ratificó su compromiso por el esclarecimiento de los atentados a la sede, a la Embajada de Israel y a la lucha contra el antisemitismo. Fuentes oficiales confirmaron a NA que el jefe de Estado no participará del acto, aunque no se descarta que conmemore la fecha a través de alguna actividad.