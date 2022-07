"Estamos preparados para poner el pecho y dar las peleas que tenemos que dar"

El presidente Alberto Fernández afirmó ayer que el Gobierno está preparado para "poner el pecho y dar las peleas" que haya que dar, al tiempo que volvió a criticar a quienes "especulan". "Tenemos a los de adentro que tampoco nos la hacen fácil. Los que especulan, los de siempre. A todos ellos, estamos preparados para poner el pecho y dar la pelea que tengamos que dar", subrayó el jefe de Estado. Enfatizó: "¿Quieren probar nuestra templanza? La van a probar.

¿Nuestra fuerza? La van a probar. Invítennos a todas las peleas que quieran, ninguna va a ser a costa de los derechos de los argentinos". "Nosotros vamos a seguir con nuestras convicciones, vamos a seguir trabajando para que todo se normalice, para que la economía se tranquilice, para que los especuladores sepan que en esta sociedad no hay tiempo para la especulación", agregó Fernández.

El mandatario nacional se expresó así al encabezar el acto de promulgación de leyes de VIH y Oncopediatría en Casa Rosada, junto a la ministra de Salud, Carla Vizzotti. "Hace un par de días desayunaba con el gobernador del Chaco, Jorge Capitanich, y le decía: ´Coqui decime la verdad, si te hubieran dicho que elijas cuatro años para gobernar, ¿Hubieras elegido estos cuatro años?´", aseguró Fernández, y respondió: "No. No... Nos ha pasado de todo. Como humanidad nos ha pasado de todo".

En el acto junto a la ministra de Salud en el Salón de las Mujeres Argentinas, el jefe de Estado señaló: "La ley parece ser igual para todos, pero no todos somos iguales ante la ley: algunos gozan de privilegios y otros no los tienen. El Estado está precisamente para nivelar condiciones, terminar con algunos privilegios y privilegiar a los que lo necesitan. Por eso, hemos dado un paso muy importante hoy".

"Nunca ninguna pelea justifica la resignación de un derecho. Por dura y difícil que sea la pelea, ninguna pelea puede darse resignando derechos de otro. Y si quieren ver si vamos a dudar, hoy tienen la prueba de que no vamos a dudar", subrayó.

Por su parte, Vizzotti destacó que "esta es una gestión que tiene como prioridad a la salud, desde el inicio y mucho antes de la pandemia", y celebró "la promulgación de leyes que amplían derechos". "Vamos a trabajar para que esos derechos sean una realidad rápidamente, reglamentando la ley, trabajando con las provincias, con la sociedad civil y con la sociedad científica", explicó la ministra.

El 30 de junio pasado, el Congreso aprobó una nueva ley de VIH, Hepatitis Virales, Tuberculosis e Infecciones de Transmisión Sexual, que cambia el paradigma biomédico de la normativa anterior, sancionada en 1990.

La nueva legislación, que cuenta con un enfoque de géneros y de derechos humanos, busca garantizar la atención integral de manera gratuita e impulsa la eliminación del estigma y la discriminación.

Entre otras medidas, prohíbe las pruebas de diagnóstico de VIH, Hepatitis, TBC e ITS en los exámenes preocupacionales o para ingresar a instituciones educativas.

Además, posibilita la jubilación anticipada a aquellas personas de 50 años que viven con VIH hace 10 años y que cuentan con al menos 20 años de aportes; y otorga una pensión no contributiva de carácter vitalicio para quienes se encuentren en situación de vulnerabilidad social.

La nueva ley también declara de interés público y nacional los medicamentos e insumos para la prevención, diagnóstico, tratamiento y cura del VIH, Hepatitis, TBC e ITS, su producción pública y el acceso universal, oportuno y gratuito.

Por su parte, la Ley de Oncopediatría, también sancionada el 30 de junio por el Senado, obliga a las obras sociales y prepagas a dar una cobertura total para la atención de niños, niñas y adolescentes con cáncer.

Esto incluye las prestaciones para las prácticas de prevención, promoción, diagnóstico, terapéuticas y todas aquellas tecnologías que pudieran estar directa o indirectamente relacionadas con el diagnóstico oncológico.