Sobreseyeron a Macri por el espionaje a familiares de tripulantes del submarino

La Cámara Federal porteña revocó ayer el procesamiento del ex presidente Mauricio Macri y lo sobreseyó en la causa por espionaje a familiares de tripulantes del hundido submarino ARA San Juan. Para el tribunal, no existió delito en las "avanzadas" de la custodia cuando Macri viajó a Mar del Plata para reunirse con familiares de víctimas, algo que se creía que constituía parte de las tareas de espionaje ilegal.

El ex presidente había sido procesado en primera instancia por el juez federal de Dolores Martín Bava y ahora se da marcha atrás con la medida. Macri había sido convocado en más de una oportunidad a comparecer ante el magistrado en esa ciudad de la provincia de Buenos Aires. .

Los jueces Mariano Llorens, Pablo Bertuzzi y Leopoldo Bruglia rechazaron el fallo de primera instancia. Entendieron que aquello que se había interpretado como tareas de espionaje, la "avanzada" de la custodia presidencial cuando Macri viajó a Mar del Plata, en realidad ocurrió para velar por la "seguridad presidencial" y el "cuidado" del jefe de Estado.

"Existe suficiencia probatoria para afirmar que las actividades desplegadas tuvieron como único objetivo la seguridad presidencial y/o la seguridad interior, y por esa razón se encuentran justificadas. Ello, en virtud de la regulación aplicable al caso, la asignación de funciones que se desprenden de los organigramas de las dependencias oficiales involucradas, así como de la prueba testimonial y documental reunidas", sostuvo el Tribunal.

La denuncia contra Macri había sido realizada por la entonces interventora de la Agencia Federal de Inteligencia Cristina Caamaño y a raíz de distintos hechos entre 2017 y 2018. El juez Bava lo citó en más de una oportunidad a Macri, quien procuró evitar la audiencia mediante recusaciones al magistrado, las cuales no prosperaron.

Finalmente Macri fue procesado en diciembre y se le fijó la prohibición de salida del país, por lo que cada vez que optaba por viajar al exterior debía pedir permiso.

A raíz de un planteo de Macri, la causa pasó a los tribunales de Comodoro Py y ahora salió el fallo de la Cámara al ser apelado el de primera instancia por la defensa del ex mandatario.

En paralelo, el Tribunal revocó el procesamiento contra Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, entonces titular y segunda de la AFI, respectivamente, durante el macrismo, por espionaje ilegal. Ambos estaban procesados junto a una treintena de agentes del organismo por supuestas tareas de espionaje ilegal a partir de bases operativas en la provincia de Buenos Aires. .

El Tribunal revocó el fallo de primera instancia e impuso la falta de mérito, o sea que continúe la pesquisa. Hubo, según los magistrados, una "incompleta investigación". "Entendemos que el instructor dio inicio a la presente pesquisa abrigado por la premisa de que la creación de las Bases AMBA respondió a la única y deliberada razón de orquestar un plan sistemático de espionaje respecto del cual, en consecuencia, cada una de las personas que estuvieron orgánicamente vinculadas a la Dirección de Reunión formaron parte con cabal conocimiento, debiendo responder penalmente por ello", dijo el Tribunal en duras críticas al juez de primera instancia, Alejo Ramos Padilla.



SATISFACCIÓN DE MACRI

Macri celebró su sobreseimiento en la causa por supuesto espionaje ilegal contra los familiares de las víctimas del submarino ARA San Juan y resaltó que "ganó la verdad".

"Ganó la verdad. La verdad aún puede ganar en la Argentina. No perdamos la fe. Cada vez falta menos para que la Argentina cambie para siempre", subrayó Macri, que con sus palabras volvió a dejar abierta la puerta para ir por una nueva competencia electoral el año que viene.

El ex mandatario recibió la noticia judicial en Suiza y tiene pensado regresar a la Argentina el próximo lunes, tal cual avisó al juez federal Julián Ercolini como parte de los requisitos que tenía para viajar parte de este procesamiento que ahora fue revertido.

"Quedó demostrado. Sigue habiendo lugar para la verdad en la Argentina. A los héroes del ARA San Juan, honor y respeto, y nunca utilización política", afirmó el mandatario porteño en su cuenta de la red social Twitter.

La presidenta del PRO, Patricia Bullrich, hizo lo propio en sus redes y sostuvo: "Se cae el relato. Se impone la verdad.

También el juez Rafecas desestimó la acusación de espionaje a los familiares de Santiago Maldonado".



SOBRESEIMIENTO DEL

EX JEFE DE LA ARMADA

La Cámara Federal porteña confirmó el sobreseimiento del ex jefe de la Armada cuando se hundió el submarino ARA San Juan, Marcelo Srur, denunciado penalmente por uno de sus subalternos, el contraalmirante Luis López Mazzeo, a quien responsabilizó y sancionó por el naufragio.

En el mismo contexto del sobreseimiento del ex presidente Mauricio Macri por presunto espionaje a familiares de víctimas del submarino, los camaristas Leopoldo Bruglia, Mariano Llorens y Pablo Bertuzzi desestimaron la denuncia de López Mazzeo contra su superior jerárquico por "falsa denuncia, abuso de autoridad y violación de los deberes de los funcionarios públicos".

Srur y los auditores militares Dardo Difalco y Gabriel Piscicelli fueron denunciados por "las supuestas irregularidades plasmadas en el trámite de las actuaciones disciplinarias formuladas en el ámbito de la Armada, como consecuencia del naufragio del submarino ARA San Juan".

Ese expediente disciplinario sostuvo que López Mazzeo y el capitán Claudio Villamide fueron responsables de "faltas gravísimas" porque "las falencias detectadas en el submarino existían y poseían una gravedad tal que podían comprometer su seguridad y la de su tripulación". Ambos fueron sancionados, pero el Ministerio de Defensa anuló esa decisión.

La denuncia de López Mazzeo ya había sido desestimada anteriormente, pero en 2020 y ante la aparición de nueva prueba la jueza Eugenia Capuchetti reabrió la investigación y, finalmente, volvió a dictar el sobreseimiento de Srur.

Ahora, la Cámara ratificó que "no existían elementos suficientes para considerar que se trató de un incumplimiento o abuso funcional, ni que tampoco pudiera vislumbrar que la actuación que les cupo a los imputados estuviera encaminada a encubrir conductas indebidas desarrolladas por otros responsables en el hundimiento del navío".