El 11 de Atlético con un cambio y dos dudas para recibir al Tricolor

Facundo Soloa ya cumplió con la fecha de suspensión y vuelve al equipo. Guillermo Funes y Franco Faría, que vienen con algunas molestias físicas serán evaluados en la jornada de hoy. Atlético de Rafaela, que con el triunfo de Villa Dálmine sólo ‘zafa’ de ocupar puesto de descenso por diferencia de gol a favor, buscará reencontrarse con la tan necesaria victoria tras trece presentaciones cuando reciba este domingo, 16.00hs, a Brown de Adrogué.

La ‘Crema’ trabajó ayer por la tarde en el estadio Monumental y entrenador Ezequiel Medrán dispuso del ensayo formal de fútbol, probando el 11 titular y alternativas que le podrían deparar el juego ante el ‘Tricolor’.

Julio Salvá; Juan Galetto, Mauro Osores, Jonatan Fleita y Agustín Bravo; Ayrton Portillo, Soloa, Alex Luna y Jonás Aguirre; Gonzalo Lencina y Claudio Bieler.

Ese fue el equipo que probó el DT aunque Marco Borgnino podría meterse desde el inicio.

El plantel profesional albiceleste volverá a trabajar en la jornada de hoy y luego quedarán confirmados los convocados para el juego de mañana, por la fecha 24 de la Primera Nacional.



INFERIORES DE AFA

Luego del receso del pasado fin de semana, este sábado volverá la actividad para las categorías juveniles de Atlético en el marco del torneo de Divisiones Inferiores de la Primera Nacional. A partir de las 9,00 horas, los chicos se medirán con Nueva Chicago, jugando en el predio "Tito" Bartomioli las divisiones Mayores, mientras que los Menores lo harán en Mataderos.



EL FEMENINO ANTE NEWELL'S

Este sábado, desde las 16:00, la Primera División Femenina recibirá en la cancha principal del Predio "Tito" Bartomioli a Newell´s Old Boys de Rosario, en partido válido por la cuarta fecha de la Fase Ascenso de la Primera "C" de la Asociación del Fútbol Argentino.

Vale recordar que el pasado sábado, el plantel de Juan Wabeke viajó para jugar con Argentino de Merlo, pero el encuentro no se pudo disputar debido a la ausencia de policías, por lo que los árbitros decidieron suspender la actividad. Previamente, en la primera fecha había sido derrota por 2 a 1 con el Deportivo Laferrere, mientras que luego fue empate con el Deportivo Maipú de Mendoza sin goles en Rafaela.