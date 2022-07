Un fallo inédito y polémico

El Tribunal de Disciplinas de la Federación Santafesina de Básquetbol dio lugar a las apelaciones que había presentado Unión de Sunchales, tras el fallo emitido el mes pasado por el Tribunal de la Asociación Rafaelina de Básquetbol, y hubo reducciones en las penas que habían recibido los jugadores sancionados. Pero no todo termina ahí. También, resolvió que deben disputarse los segundos finales del partido Final del Súper 4 del torneo Preparatorio entre Atlético de Rafaela y los Bichos Verdes, que había sido el eje de la polémica el pasado 22 de mayo.

Según lo establecido, se deberán disputar los segundos finales y el fallo indica “retrotraer el partido entre los equipos representativos de los clubes Atlético de Rafaela y Unión de Sunchales – 1era División Masculino, al momento en que el grupo arbitral cobra (a través del Sr. Matías Walter) la falta cometida contra el jugador de CAU Sr. Nicolás Zurvera”.

Así, y según lo manifestado por el fallo se deberán dar “los tiros libres producto de su penalización y que se continúe el desarrollo del partido hasta su finalización en tiempo regular o, en su defecto hasta que resulte un equipo ganador”. Para ese entonces el juego estaba igualado en 57.

El partido deberá disputarse en fecha estipulada por la Asociación Rafaelina y a puertas cerradas, “con la presencia solo de delegaciones de ambos clubes, autoridades arbitrales, de la Mesa de Control y de aquellas cuya presencia sea de estricta incumbencia y necesidad para el normal desarrollo del juego”, indica el fallo.

Según trascendidos, dicho fallo no cayó de manera ‘simpática’ en los árbitros, quienes tendrían decidido no presentarse ante el llamado respectivo para disputar los segundos finales. Y analizarían la posibilidad de no continuar dirigiendo en el actual Oficial a modo de protesta ante el fallo revocado.

Vale recordar que el árbitro Matías Walter había sancionado una falta sobre el jugador Nicolás Zurvera, pero luego la mesa de control junto con la terna arbitral que integraban también Iván Andereggen y Fernando Capolungo, determinaron que el tiempo de juego había expirado antes de la sanción, lo cual motivó el enojo de los sunchalenses. Posteriormente se disputaron dos tiempos suplementarios y terminó ganando la ‘Crema’ por 83 a 70.

La ARB tuvo duras sanciones y no hizo lugar al pedido de retrotraer las acciones, que ahora fueron modificadas por el Tribunal de la Federación. Conflicto en puerta.