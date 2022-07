Especies nativas con ojos de artista

Por Erika Saita. - Tomando como disparador el ecocidio, la obra teatral Las Especies Nativas resultó ganadora del Concurso Anual de Fomento 2021. Dirigida por Santiago Dejesús, propone repensar una problemática vigente desde la ficción y con ojos de artista. Con las actuaciones de Nicolás Terzaghi y Francisco Miño se presentan todos los viernes de julio, a partir de las 21, en Espacio Bravo Teatro (Catamarca 3624, Rosario).

Surgida en pleno confinamiento por la pandemia, la obra tuvo como punto de partida a las quemas que en estos últimos años azotaron a las islas del Paraná. Desde allí, Dejesús posó su mirada en el universo islero. “Hay algo en la obra que me gustó mucho transitar que es toda la mitología de las islas: leyendas, creencias, muchas formas de estar, de hablar y de pensar; también la mortandad de peces, la baja del río, la construcción de terraplenes, la suelta de ganado, los barcos que se llevan agua potable. Todo eso aparece, más allá de que no es teatro documental, tomamos partido por lo poético y al mismo tiempo por lo político”, reflexiona el director.



La obra comenzó a gestarse en la cuarentena del 2020. ¿Nos pueden contar un poco más?

Santiago Dejesús: En 2020 en pleno confinamiento y en medio de las despiadadas quemas en las islas, con la ceniza cayendo en nuestros patios, comenzamos a escribir este texto. Primero fue María Laura Martínez (conocida como Amanda Poliéster), que hacía un taller de dramaturgia conmigo, y luego le propuse seguir escribiendo entre los dos. Así fue. Era una manera de seguir produciendo ficción, en momentos donde no podíamos juntarnos. También escribir este texto fue sentir que hacíamos algo respecto a las quemas, algo que iba a poder verse un par de años más tarde. Escribir nos daba esperanza en muchos sentidos.

Francisco Miño: Santi ya decidido a llevarlo a escena nos convoca, en el mes de diciembre, a Nico y a mí para hacer los personajes de López Echagüe y Ramón. En el mes de febrero tuvimos un primer encuentro virtual y empezamos a trabajarlo como grupo. Nico mide 1,95 m y yo 1,63 m entonces esa disparidad de altura ya le parecía convocante.



¿Qué es lo que les interesaba que el público viera sobre la problemática?

S.D.: Y, que la vean… A veces pensamos en el humo y nos interesa que se vaya porque molesta y no se puede respirar, el humo y las cenizas son los restos de un ecosistema que se está destruyendo, ese humo, simbólicamente, es mucho más que humo. La obra lo muestra, mediado por la teatralidad y el humor. La gente tiene que distanciarse un poco para poder ver el conjunto del desastre.

F.M.: Yo creo que fue más amplio, en sí el tema central y la violencia en la que está enmarcada toda la obra es el ecocidio pero no queríamos dejar de hacer un teatro del que estemos orgullosos, de calidad, con una temática que dé que hablar pero también la mirada que pase por las actuaciones, que pase por la dramaturgia, desde la parte artística.



¿Se trata de una propuesta que los atraviesa personalmente? ¿La elección del equipo de trabajo tiene que ver con ello o ya venían trabajando juntos?

S.D.: Sí, creo que nos atraviesa. En lo personal, el río, la isla forman parte de mi historia. Con Nico trabajamos anteriormente en un par de obras y con Fran y Agostina en talleres de teatro.

F.M.: Nos atraviesa como a toda la población, en realidad, y la potencia de no poder hacer mucho.



¿Qué función cumplen las artes escénicas en temas sociales como este?

F.M.: Yo creo que es un intento de que una temática vaya perdurando, de memorias colectivas. Por lo menos en esta obra.

S.D.: La función de exponer, denunciar, avisar, mostrar, visibilizar.



¿Conocían el Plan Fomento del Ministerio de Cultura? ¿Qué significó para ustedes recibir este apoyo?

S.D.: Conocíamos el Plan Fomento. Recibirlo nos posibilitó realizar el arte de la obra con mayor calidad y libertad. Fue una gran ayuda para llevar adelante la idea estética y trabajar con comodidad. ¡Muy bueno!

F.M.: Lo conocíamos pero yo creo que lo mejor fue revalidar que lo que estábamos haciendo estaba bueno porque es a nivel provincial, recibir una devolución que nos vino muy bien. Y el apoyo nos dio la tranquilidad de apostar a buena música, vestuario, …Fue decir: «Che, ¡vayamos en serio!».