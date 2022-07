En su último fin de semana, el Festival de Teatro ofrece una variedad de espectáculos

Con nuevas funciones, “La Nave” tendrá su anteúltima jornada en el Museo Histórico Municipal, con franjas de 15 minutos desde las 15:00 hasta las 19:00.

Dentro de la temática circense, se podrá ver un nuevo espectáculo llamado “Chachisca” a las 15:00 en el Parque Apadir. En caso de lluvia se realizará en la Escuela Centenario. Cabe aclarar que esta es una propuesta libre y gratuita, que no necesita retiro previo de entradas.

“Chachica”, de Lucas Zarate, Nicolás Zarate y Jazmín Henke, acercará el asombroso y mágico mundo del circo. Entre torpezas y destrezas, estos tres artistas generan la complicidad con el público. Sus hazañas y conflictos estarán en la piel de cada espectador, siendo parte de sus logros y sus fracasos. Ridículos y adorables, el circo los une y potencia, invitando a la reflexión y llegando a la conclusión de lo importante que es el trabajo en equipo.

Simultáneamente y con el agregado de una función a las 17:00, podrá verse “Misterio (una obra de una obra)” en el Aula C del C.C del Viejo Mercado.

Misterio es un trabajo de biodrama sobre una obra de danza teatro llamada Magnética Fe presentada en el año 2018. Narra los avatares de un grupo de artistas que se proponen mantener viva una obra con 4 intérpretes menos. Será un niño de 13 años quien nos conducirá desde su imaginario, al intento de develar los acontecimientos y misterios que condujeron la pieza al fracaso. Desde su testimonio se ejecuta la nueva obra, la fantasía y el humor hacen del fracaso un nuevo intento, una oportunidad que se abre en esta nueva empresa de salvataje escénico.

A las 18:00, en el Cine Belgrano estará actuando “De Sobremesa”, de Murga La Mistonga. Esta también es una propuesta gratuita, pero deberán retirarse previamente las entradas en la Boletería del FTR22.

“De Sobremesa” es un espectáculo de murga estilo uruguayo, con 15 personas en escena. Se trata de una propuesta artística que integra varios lenguajes y recursos: canto coral, percusión, teatro, humor, poesía, la estética (vestuario y maquillaje), para poner en escena conflictos y contradicciones del mundo, de lo humano.

Por otro lado, a las 19:00 se podrá ver otra obra de Ignacio Tamagno, quien también forma parte de “La Sapo”. “Proyecto migrante” se llevará a cabo en el Museo Municipal Usina del Pueblo (Av. Santa Fe 1633) y tendrá una duración de 45 minutos.

La sinopsis dice lo siguiente: "Ignacio viaja a Dinamarca con una visa working holiday y la promesa de un nuevo trabajo, pero al llegar se encuentra con la nada. En la oscuridad de un búnker nazi conoce a Diego, un refugiado sirio fanático de Maradona. Juntos transitan el invierno nórdico y las calles vacías de un pueblo fantasma. Hasta que una noche (blanca) deciden cambiar su destino. Pero entonces todo, o casi todo, les sale mal".

Llegando al final de la jornada, podrán verse “Rota” y “The Big Mountain”.

A las 21:00, en el Teatro Laserre, tendrá lugar “Rota” un drama de Natalia Villamil para público adulto.

Una mujer pugna por reconstruir su existencia tras la muerte de su hijo, quien se suicidó luego de matar a su novia. En su soledad, intentará rearmar el rompecabezas de su cuerpo. De la mano del recuerdo se despliega el sin sabor de la pérdida. Al detenerse, en ese instante, vislumbra su rotura. Esta madre intentará encontrar algo de amor, de comprensión, como cualquier otra mujer. Sólo el empoderamiento de su búsqueda podrá enfrentarla con quienes la juzgan.

A su vez, con dos funciones a las 21:00 y a las 23:00 se podrá ver “The Big Mountain” en el Centro Cultural La Máscara. Esta obra es un laboratorio de imaginación social, un campo de batalla, un recital de cuerpos, una misa lisérgica, una evocación errática, un manifiesto de privilegios y contradicciones, un canto a la divergencia, una poesía escrita en el celular, una granada con glitter, un derrotero algorítmico, un micrófono abierto, una multitud abandonada, un paisaje sonoro, una canción contagiosa, una herida abierta, un corazón agonizante, una montaña de datos, y todo lo contrario.



Entradas disponibles

Para hoy, sábado 16, quedan las siguientes entradas disponibles:

Misterio (una obra de una obra), Rota y The big mountain.

La boletería del FTR22 funcionará hasta el domingo 17, de 14:00 a 17:00, en el Complejo Cultural del Viejo Mercado (ingreso por Pasaje Carcabuey), mientras que la boletería web sigue disponible, así como también el canje de entradas adquiridas por dicha vía.

Se recuerda que el costo de las entradas es de $300 para Misterio (una obra de una obra) y $500 para las funciones de las obras destinadas a público adulto.