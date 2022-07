Lanzotti: "es importante que la gente concurra a hisoparse”

Por Giselle Locatelli



La sensación por parte de la población de que la pandemia terminó tiene una explicación, pero no es real. La Organización Mundial de la Salud lo explicó el fenómeno en un documento: las crisis prolongadas de salud provocan fatiga en la población. El organismo desarrolla el concepto de la siguiente manera: “la fatiga pandémica es una respuesta esperada y natural, sobre todo porque la gravedad y la escala de la pandemia han requerido la implementación de medidas invasivas con impactos sin precedentes en la vida de todos”.

Pero lamentablemente, aunque con bajos niveles de complicaciones, gracias a la vacunación, las cifras siguen dando cuenta de que el coronavirus aún está lejos de desaparecer o convertirse en una enfermedad estacional. A nivel nacional, 31.845 fueron los casos confirmados en la última semana, lapso en el que se contabilizó un total de 36 fallecidos en nuestro país. Para saber qué es lo que ocurre en nuestra ciudad, este Diario entrevistó al subsecretario de Salud de la municipalidad, Diego Lanzotti, quien dio precisiones sobre la situación epidemiológica actual.



- Diego, ¿cuántos testeos se están realizando por día en Rafaela y cuál es la positividad?

- Se están realizando unos 42 o 43 semanales, es decir, un promedio de 8 testeos diarios. La positividad ronda el 50 por ciento. El total de la semana pasada fue de 21 positivos. Esos significan realmente los casos activos, teniendo en cuenta que se consideran siete días activos, y a partir de ahí a las personas vacunadas se les recomienda tres días más de cuidados, en lo que es uso de barbijo y ventilación, para llegar a completar los 10 días. Pero realmente se considera la actividad en 7 días. Lo que creo yo es que con el 50 por ciento de activos tenés una muy baja tasa de testeos, o sea que tendría que haber muchos más testeos. Porque la realidad epidemiológica cuando no estás en un brote, como este momento, se genera teniendo una positividad menor al 20 por ciento. Esto significaría que no se te está escapando ningún positivo que ande por la calle que no sea testeado. Entonces en lugar de un promedio de 8 testeos diarios, tendríamos que estar en alrededor de 20 testeos por día para poder tener una mirada real, es decir, para saber lo que está pasando con el Covid.

- Es importante entonces ante la aparición de síntomas, concurrir a hacerse el testeo…

- Por supuesto. Sería interesante desde los medios, que se estimule a la gente a concurrir de lunes a viernes, de 8 a 10 frente a la guardia del hospital, donde se realizan los testeos públicos, o a cualquier laboratorio donde se realicen testeos privados para que podamos seguir testeando y tengamos una mirada completa sobre lo que está pasando. Lo que estamos también viendo es una gran cantidad de enfermedades respiratorias. Estamos en los meses que llamamos de alta demanda, que son junio, julio y agosto, donde predominan las enfermedades respiratorias, y se recomiendan los cuidados especiales para todas las personas con comorbilidades, para menores y para adultos mayores de 65 años.

- ¿Cómo venimos con la vacunación?

- Daría la impresión que Rafaela se está comportando como una población altamente y bien vacunada. Pensemos que tenemos muchísimos rafaelinos con tres dosis, y ya también muchos con cuarta dosis, lo que nos estaría dando una inmunidad. Y la mayoría de los casos hoy estarían cursando como un resfrío o gripe común y no como cuadros severos, a pesar de que esta semana hubo un ingreso al hospital de un paciente con comorbilidades que viene evolucionando como era esperado. Algún ingresado puede corresponder a un paciente hisopado, igualmente a todos los pacientes que ingresan a internación se les realiza testeo, tanto de Covid como de las otras detecciones virales para ver cuál es el origen del proceso respiratorio

- ¿Cómo ve la evolución de la enfermedad hacia adelante?

- El tema pareciera que viene evolucionando favorablemente, y si uno conserva la recomendación de uso de barbijo en lugares cerrados, con muchas personas, y que la gente que está padeciendo afecciones respiratorias extreme las medidas, podríamos llegar a una primavera sin que el Covid altere mucho la vida diaria.