Los municipales de la ciudad de Santa Fe rompieron con la Festram

En medio de un impresionante operativo policial, por los antecedentes sumamente violentos registrados en otras épocas y por la tensión que se registra desde un tiempo a esta parte con la Festram, la Asociación de Obreros y Empleados Municipales llevó a cabo su asamblea extraordinaria y resolvió cortar todo vínculo con la entidad madre que nuclea a los 43 sindicatos (42 sin el de la ciudad de Santa Fe, ahora) de trabajadores de las municipalidades y comunas de todo el territorio Provincial, representando a más de 40.000 trabajadores del sector público municipal.

A través de sus redes sociales, Asoem comunicó que “en una jornada histórica, los trabajadores Municipales y Comunales de esta jurisdicción votaron por unanimidad la desafiliación de la Festram”.

Seguidamente, se detalla que “alrededor de mil afiliados que militan la vida sindical asistieron esta mañana a la Sede -Urquiza 1954-, para participar de una Asamblea Extraordinaria que ratificó la desvinculación del organismo”.

Cabe destacar la eficiencia de la organización del sistema de seguridad, así como también, registro e ingreso al establecimiento que permitió a los trabajadores reivindicar la democracia sindical”.



¿QUÉ HACEN CON

NUESTRO DINERO?

Por el temor a que se produzca algún desborde se montó un gran operativo policial y se impidió el tránsito frente a la sede gremial. Además, ante la posibilidad de que se produzcan escaramuzas entre los participantes se les prohibió llevar equipos de mate, botellas, banderas, camisetas de clubes de fútbol o agrupaciones políticos, pirotecnia, elementos contundentes, bolsos y mochilas.

Antes del inicio de la reunión, Juan Medina, secretario general de Asoem señaló a radio LT 10, de la capital provincial: "nosotros esta definición de la ida de Festram lo venimos trabajando hace cuatro años. Lo decidimos con la comisión directiva anterior. Ahora vamos a ir a la asamblea que es el órgano mayor del sindicato para terminar de resolverlo".

Medina explicó que la desafiliación está fundada en tres ejes: "uno es el eje político-sindical, el mal cierre de acuerdos, la apoyatura a diferentes partido políticos con el dinero de los trabajadores. Desde lo institucional, tiene que ver con el ataque que ha recibido Asoem por parte de Leoni en su momento y hoy a través de Monzón. Y por último, desde el punto de vista económico, Asoem le da 4 millones de pesos a la Federación por mes, y no sabemos qué hacen con eso; y por otro lado nos deben 3 millones de pesos de aporte solidario, y desde 2019 no nos pagan".

"Nosotros habíamos erradicado del sindicato de Asoem la presencia policial, pero a raíz de la determinación de la oposición de patotear la asamblea de 2021, es que hemos decidido no poner en riesgo a los trabajadores, afiliados y afiliadas”, sostuvo ante el impresionante despliegue policial observado.



EXPULSADOS

DE FESTRAM

Las diferencias por políticas sindicales entre las conducciones de Asoem y Festram vienen de larga data, pero se tensaron al extremo debido a que los sindicalistas de la capital provincial no aportaron a la Federación una suma millonaria.

La entidad superior denunció en la justicia ordinaria el hecho y a comienzos del pasado mes los dirigentes Juan Medina y Pablo Casale de Asoem fueron imputados por estafa y tuvieron que devolver los fondos retenidos, que ascendieron a $3.400.000

Cabe mencionar que por esta causa, ambos fueron expulsados del consejo directivo de la Federación, luego de una investigación interna que ventiló la maniobra defraudatoria.

Según la Festram “para evitar la continuidad del proceso penal, intentaron realizar una asamblea fraudulenta para desafiliarse de la Federación y justificar la estafa. Ante las claras irregularidades, el Ministerio de Trabajo de la Nación anuló la desafiliación, lo que motivó finalmente a los directivos de Asoem a devolver los fondos de los que se habían apropiado ilegalmente”.

Por el contrario, los dirigentes aludidos siempre rechazaron la acusación y a través del sitio web de la entidad gremial indicaron que “la fiscal actuante determinó desestimar la denuncia y archivar la investigación ya que no se encontró ninguna prueba sólida que sostenga el supuesto delito por el que habían sido acusados el secretario general y el secretario adjunto de la Asoem-Santa Fe”.

Con la absolución, tomaron nuevamente envión y lograron la desafiliación de Asoem de la Festram.



¿DESAFILIACIÓN

POS ELECCIONES?

Aunque en la superficie las aguas parecen estar tranquilas, porque todos los dirigentes prefieren ser cautos y no prender la mecha, se sabe que en el seno de la entidad que nuclea a los sindicatos municipales y comunales de la provincia existe gran tensión como consecuencia de las profundas controversias que mantiene la conducción de Festram con los dirigentes de las tres principales ciudades santafesinas. El primer cimbronazo se hizo sentir ayer con la salida de Asoem, un sindicato que retira a alrededor de 5.000 afiliados y la sangría promete no parar ahí.

Se conocen también las discrepancias de vieja entre data las conducciones de la Federación y del Sindicato de Trabajadores Municipales de Rosario (STMR), en particular entre el ex secretario general de la Federación (hoy, secretario de Finanzas), Claudio Leoni, y el rosarino Antonio Ratner, por cuestiones de enfoque gremial, pero también por intereses políticos partidarios distintos.

Al igual que los sindicatos de Santa Fe y Rafaela, el rosarino también le dio la espalda al paro y cortes que dispuso Festram para el pasado jueves, profundizando más la grieta entre las entidades.

El 29 de julio venidero, el STMR tendrá elecciones y, por un lado, irá la lista oficial de Ratner (Celeste y Blanca), y por otro Mario Ábalos (Violeta), quien viene denunciando actos de patoterismo y “aprietes” contra su gente de parte del oficialismo.

De continuar en su cargo Ratner la posibilidad de que el STMR también abandone la Festram tomará forma, y muchos ya la dan como un hecho.

De concretarse, será un golpe muy duro, que debilitará fuertemente a Festram, con la salida de casi 12 mil afiliados más, pero es cierto que aún retendrá un gran poder territorial si consigue mantener alineados al resto de los municipios y comunas.



EL SEOM

OBSERVA

A todo esto, en la sede de avenida Brasil se guarda mucha cautela sobre los acontecimientos, pero a nadie escapa que el distanciamiento que sostiene su comisión directiva, encabezada por Darío Cocco, con sus pares de la Federación.

Tan es así que ningún representante del Seom ocupa alguno de los 61 cargos que tiene el órgano de conducción de Festram, que asumió en marzo pasado. De igual modo, tampoco están integrados los rosarinos, en lo que puede interpretarse como una demostración de fuerza o una maniobra con la clara intención de empujarlos a la desafiliación.

Por el momento, reservadamente, se indica que no se piensa en poner a consideración de los afiliados una medida similar a la definida por Asoem y mantendrán los aportes (porcentaje que le corresponde por cuota sindical que se retiene a los trabajadores) correspondientes a la Festram.