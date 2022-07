Cosmética natural en "Vecinos destacados"

Vanesa vive en el barrio Malvinas Argentinas de la ciudad de Rafaela, tiene 33 años y es empleada en un local de indumentaria femenina desde el cual se comparten tareas con un local de moda circular. Además, dedica su tiempo libre a su emprendimiento personal: Kamari cosmética natural.

Sobre los comienzos del emprendimiento, contó que “hace 3 años hice un viaje a Ecuador y tuve la oportunidad de conocer la medicina ancestral. Esta experiencia me hizo ver y creer en el enorme poder que tienen las plantas. A partir de ahí comencé a investigar e informarme sobre la cosmética natural. Casi sin darme cuenta, inicié un recorrido que me trajo a donde estoy hoy”.

También destacó que “el estudio, los cursos y los talleres que pude realizar en plena pandemia, me abrieron camino para elaborar gran variedad de productos con base natural y botánica. A un año y medio de emprender, el proyecto ya cuenta con un interesante abanico de líneas: capilar, corporal, facial y de higiene personal”.

Acerca del proceso de trabajo, Vanesa comentó: “En mi caso emprender fue de la mano con la autoproducción. Tengo en el patio de mi casa una mini huerta aromática y otras plantas, con las cuales elaboro extractos que luego utilizo en mis productos”. Y agregó que “por el momento trabajo en mis tiempos libres y en mi casa como ya decía, pero mi mayor objetivo es tener mi propio taller y poder brindarme al 100 por ciento al proyecto”.

En este sentido, Vanesa compartió que para potenciar el emprendimiento participa del programa municipal Rafaela Emprende, que ofrece formación y asesoramiento para estimular el espíritu emprendedor y fortalecer emprendimientos rafaelinos, a través de la articulación institucional y el acompañamiento de profesionales. “La participación en este espacio me brinda herramientas para la formalización, comercialización y promoción de Kamari. Es un programa muy interesante el que brinda el municipio, porque genera espacios de aprendizaje e intercambio con otros”; sumó.

Conversando sobre animarse a emprender, Vanesa recomienda a todas y todos aquellos que tienen un proyecto a que se animen. “Hacerlo es un regalo que podemos darnos a nosotros mismos, que solo se trata de decisión, y que lo verdaderamente lindo siempre surge del corazón”; cerró.

Más información sobre el emprendimiento: Instagram y Facebook: kamari.cn | (3492) 582896. [email protected]



EMPRENDER CUIDANDO

AL AMBIENTE

Tener presente el cuidado del ambiente en todas las instancias, es un valor fundamental en el emprendimiento de Vanesa. “En Kamari elaboro cosmética zero waste (shampoo sólido, acondicionador sólido), utilizo packaging sustentable, envases de vidrio reutilizables o recargables y revendo algunos productos Eco”; expresó. “Trabajo día a día intentando que Kamari sea un emprendimiento cada vez más sustentable y que brinde solución a aquellas personas que desean cambiar hábitos para lograr un modo de vida más sostenible. Creo fielmente que es lo que todos necesitamos”; contó la emprendedora.



HABITOS EN EL HOGAR

En su casa, Vanesa también aplica prácticas sustentables en sus rutinas. “Poco a poco voy sumando el cuidado del ambiente también a mi vida diaria. En casa separamos residuos, obviamente utilizamos cosmética natural, cuidamos el agua y también me gusta la moda circular. Casi no hacemos uso de envases plásticos”; manifestó. El Instituto para el Desarrollo Sustentable de la Municipalidad de Rafaela promueve, a través de este espacio, acciones sustentables, con el objetivo de fomentar el cuidado del ambiente y el compromiso ciudadano. Es una iniciativa que se lleva adelante desde hace 4 años en Rafaela, destacando a vecinos y vecinas de la ciudad, que comparten sus historias. Quienes deseen participar, pueden contactarse en redes sociales @idsrafaela, por mail: [email protected] o por teléfono al (03492) 504579.