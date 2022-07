Con la cabeza en el Final Four, CRAR visita a La Salle Jobson

Este sábado se disputará la 14º y última fecha de la Zona Campeonato del Torneo Regional del Litoral, en Segunda División. En dicha ocasión CRAR, que ningún resultado cambiará su futuro inmediato (el cuarto lugar en la tabla), estará visitando a La Salle Jobson en Cabaña Leiva.

El juego principal comenzará a las 14.30hs y será arbitrado por Fernando De Feo.

Para esta ocasión, el Head Coach Enrique López Durando le dio descanso a algunos de los titulares habituales y la formación que presentará el Verde en la jornada de hoy será con: Matías Rocchi, Jonatan Viotti, Gastón Zbrun; Juan M. Imvinkelried, Franco Davicino; Ignacio Sapino, Gian Allasino, Nicolás Gutiérrez; Esteban Appo, Martín Bocco; Mateo Villar, Santiago Albrecht, José Francone, Leonardo Sabellotti; Santiago Kerstens.

Caranchos, Jockey, Logaritmo y el elenco rafaelino ya alcanzaron la clasificación al Final Four. Lo que resta definir son las posiciones finales en el 1º, 2º y 3º puesto, tras esta fecha, para conocer los cruces.



LOS OTROS PARTIDOS. Alma Juniors vs Jockey Club (VT), UNI Santa Fe vs Los Caranchos, Logaritmo vs Tilcara.



LAS POSICIONES: Los Caranchos 47, puntos; Jinete (VT) 46; Logaritmo 46; CRA 39; Alma Jr. 26; Tilcara 19; UNI 19; La Salle 16.



EN PRIMERA. Se juega la fecha 16: Remo vs GER, UNI(R) vs Santa Fe RC, Provincial vs Old Resian, Duendes vs Jockey.



LAS POSICIONES: Estudiantes 65, puntos; GER 62; duendes 54; Santa Fe RC 47; Antiguo Resian 39; jinete 35; CRIA 33; UNI (R) 18; remo 16; provincial 7.