Pole provisoria de Máximo Gauchat

El rafaelino Máximo Gauchat (VW Up) tuvo el mejor comienzo en la sexta fecha del campeonato argentino de Turismo Pista, que se disputa este fin de semana en el autódromo "San Nicolás Ciudad".

En la primera clasificación se quedó con la pole provisoria, aprovechando la muy buena vuelta que completó en el inicio de la tanda reservada a la Clase 2, que hoy realizará su segunda clasificación y sus tres series en la continuidad de la programación.

Gauchat superó a Julián Módica (Corsa) por una buena diferencia de 230 milésimas, en tanto que luego se ubicó Alejo Cravero (VW Up) a 262.

Entre nuestros representantes, quedó noveno José Luis Costamagna, fue 28° Ricardo Saracco, 31° Cristian Vaira y 34° Maximiliano Andreis (todos con VW Up).

Clase 2 (primera clasificación): 1° Máximo Gauchat (VW Up), en 1m43s192; 2° Julián Módica (Corsa) a 230 milésimas; 3° Alejo Cravero (VW Up) a 262; 4° Cristian Garbiglia (Corsa) a 289; 5° Nicolás Herrera (VW Up) a 302; 6° Santiago Lantelli (VW Up) a 411; 7° Luciano González (Corsa) a 428; 8° Martín Chico (VW Up) a 495; 9° José Luis Costamagna (VW Up) a 574; 10° Diego Vaño (VW Up) a 649... 28° Ricardo Saracco (VW Up) a 1s524... 31° Cristian Vaira (VW Up) a 1s768... 34° Maximiliano Andreis (VW Up) a 1s942.



LAS CLASES 1 Y 3



También se realizaron ayer las primeras tandas clasificatorias de las Clases 1 y 3 del Turismo Pista, que arrojaron estos resultados:

Clase 1: 1° Felipe Martini, en 1m47s203; 2° Santiago Leguizamón a 82 milésimas; 3° Federico Domínguez a 215; 4° Diego Varano a 230; 5° Franco Villabrille Neila a 233 y 6° Lucas Huser (todos con Fiat Uno) a 236.

Clase 3: 1° Lucas Petracchini (Clio), en 1m40s479; 2° Renzo Cerretti (Kinetic) a 143 milésimas; 3° Francisco Coltrinari (Clio) a 210; 4° Juan Kreitz (Etios) a 323; 5° Agustín Herrera (Etios) a 468 y 6° Andrés D'Amico (Clio) a 593.



EL CRONOGRAMA



Hoy seguirá la actividad en estos horarios: de 09:00 a 09:10, de 09:15 a 09:25 y de 09:30 a 09:40 segunda clasificación Clase 1; de 09:50 a 10:00, de 10:05 a 10:15 y de 10:20 a 10:30 segunda clasificación Clase 2; de 10:40 a 10:50, de 10:55 a 11:05 y de 11:10 a 11:20 segunda clasificación Clase 3; a las 12:10 primera serie Clase 1 (6 vueltas); a las 12:40 segunda serie Clase 1 (6 vueltas); a las 13:10 tercera serie Clase 1 (6 vueltas); a las 14:40 primera serie Clase 2 (6 vueltas); a las 15:10 segunda serie Clase 2 (6 vueltas); a las 15:40 tercera serie Clase 2 (6 vueltas); a las 16:30 primera serie Clase 3 (6 vueltas); a las 17:00 segunda serie Clase 3 (6 vueltas) y a las 17:30 tercera serie Clase 3 (6 vueltas).