Una crisis de representación

Con los efectos de la pandemia aún golpeando en el terreno económico, y las consecuencias de la guerra en Europa destartalando la economía global por la suba de los precios internacionales de los alimentos y la energía, que despertó la inflación en aquellos países donde no había y aceleró el problema en los que sí había, todo está patas para arriba en el mundo.La mala economía contamina la política en Gran Bretaña, Estados Unidos e Italia. Y ni hablar en la Argentina. Claro que hay efectos de la pandemia de Covid, a los que se suman las esquirlas de la guerra desatada por la invasión de Rusia a Ucrania y errores propios, no forzados, de las gestiones locales. Argentina tiene mucho de esto último.En 2021, el gobierno de Sri Lanka declaró la peor crisis económica en el país en 73 años. El pasado fin de semana, el presidente, Gotabaya Rajapaksa, huyó de su residencia ante la presión de miles de manifestantes. Acusado de una mala gestión de la economía, llevando al país a una crisis profunda por la falta de divisas, lo que hace imposible financiar las importaciones de productos esenciales para la población de 22 millones de habitantes, Rajapaksa renunció.Más cerca, en América Latina, el Consejo de Gabinete de Panamá aprobó implementar un precio tope a 10 productos de la canasta básica en un intento por frenar las protestas que se realizan en el marco del paro nacional por el elevado valor del combustible y el alto costo de la vida. Podría ser la Argentina.El Consejo aprobó además una serie de medidas de austeridad entre ellas la reducción del 10% de la planilla estatal, suspensión de aumento de salario al sector público, aprobación para crear un programa de retiro voluntario de empleados estatales o la restricción de asignación de celulares dentro del Gobierno, entre otras. También fueron prohibidos los viajes de los funcionarios para asistir a congresos solo se autorizarán aquellos que sean parte de misiones oficiales auspiciadas por organizaciones o Gobiernos.De todos modos, la Cámara de Comercio, Industria y Agricultura de Panamá (CCIAP) consideró inaceptable contratar más deuda pública para financiar el gasto corriente de funcionamiento del Estado, en especial ante una situación de aumento del empleo público sin justificación. La deuda debe priorizarse para inversiones que se traduzcan en empleo, productividad y competitividad, reclamaron desde la CCIAP.El comunicado bien podría ser copiado y pegado para la Argentina, así como también las medidas de austeridad anunciadas por el gobierno panameño.Cuba, que aún sobrevive con un modelo político sin libertades con un partido político único y una economía en quiebra, agoniza como país. Hace un año miles de personas se movilizaron contra el régimen de los Castro, que después de tanto tiempo solo obtuvo pobreza extrema, violación de los derechos humanos y un país en el que no se puede ni protestar. Los piqueteros argentinos no podrían expresarse en La Habana.En términos de crisis del sistema político de las democracias modernas, tener en cuenta que un importante dirigente japonés fue asesinado días atrás cuando ofrecía un discurso en plena calle en el marco de una campaña electoral. La violencia política es una reacción negativa en el marco de la crisis de representación.Argentina, por su parte, es una incógnita, pero la crispación y el descontento social se evidencia en una mayor conflictividad social, con piqueteros en las calles y un llamado de la CGT a movilizarse en defensa del salario y en contra de la inflación el próximo 17 de agosto.Por tanto, las turbulencias en el campo de la economía desestabilizan a la política. A esta altura nadie sabe hasta donde llegará Alberto Fernández como presidente, que la semana pasada se vio involucrado en rumores de renuncia por las fuertes diferencias al interior de la coalición gobernante.La política cruje porque no está dando respuestas a las expectativas de la gente. Tampoco se observan liderazgos positivos.