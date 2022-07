Alberto Fernández recibió en Olivos a Cristina y Massa

Sin buscarlo, el ex ministro de Economía Martín Guzmán funcionó como prenda de unidad entre las partes de la coalición de Gobierno que, hasta hace casi quince días, permanecían distanciadas y en constante conflicto. El pasado miércoles, la vicepresidenta, Cristina Kirchner y el titular de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, visitaron la Quinta de Olivos para celebrar una nueva reunión con el presidente Alberto Fernández.

Se trata de una nueva cumbre que nuclea a los tres principales líderes del Frente de Todos, quienes retomaron el diálogo tras la crisis generada por la renuncia del titular del Palacio de Hacienda.

"No me consta que haya existido ayer una reunión entre el Presidente y la Vice. En todo caso, pueden reunirse cuando quieran y tener charlas confidenciales y si hay algo que informar me lo harán saber y yo se los haré saber a ustedes", respondió la portavoz presidencial, Gabriela Cerruti, en horas de la mañana de este jueves al ser consultada sobre si podía confirmar el encuentro en Olivos.

Sin embargo, la confirmación oficial surgió desde el Senado, pero descartaron que Alberto Fernández, Cristina Kirchner y Sergio Massa hayan abordado en el encuentro el incremento del anticipo de ganancias para la adquisición de dólar turista, una medida anunciada el pasado miércoles por la AFIP.

"La Dirección de Comunicación del Senado de la Nación comunica que en la reunión de ayer mantenida entre el presidente de la Nación, el presidente de la Cámara de Diputados y la presidenta de este cuerpo no se abordaron ninguno de los temas desarrollados en la falsa noticia", publicó en Twitter la Cámara alta para rechazar una publicación de un importante portal de noticias.

En las últimas dos semanas el mandatario ya suma otras dos reuniones con su vice: la primera data del lunes siguiente a la designación de Silvina Batakis, mientras que 48 horas después hubo un encuentro que incluyó también al tigrense.

Sólo el primero de los encuentros, con fecha del 4 de julio, contó con la confirmación oficial de la portavoz presidencial, aunque no hubo precisiones en torno a los temas. El intento de tregua entre el Presidente y su vice viene cargado de hermetismo.



CAMBIO DE FECHA DE LA

REUNIÓN CON BIDEN

Por otra parte, el presidente Fernández tiene una nueva fecha para viajar a Estados Unidos y reunirse en Washington con el mandatario local, Joe Biden: Será el 26 de julio y no el 25 como estaba previsto, según explicó el ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, Santiago Cafiero.

El funcionario aseguró que el deseo que tienen desde el Gobierno es "desarrollar una agenda positiva con Estados Unidos" y destacó las "oportunidades" que tiene nuestro país "por sus recursos naturales" y por "una gran capacidad técnica de su aparato científico tecnológico".



VISITA A LA PLANTA DE

HONDA ARGENTINA

El presidente Alberto Fernández recorrió la planta automotriz de Honda Argentina, en el partido bonaerense de Campana, que alcanzará este mes la producción de 1.200.000 motos de industria nacional desde que inició la fabricación en 2006.

El Jefe de Estado destacó que la empresa se encuentra “en un proceso de recuperación produciendo más, llegando a las 1.200.000 motos, con 600 personas trabajando en y para Honda, y cada día sumando más producción nacional que es lo que verdaderamente a nosotros más nos importa".

Durante la recorrida por la planta, Fernández expresó su satisfacción de “ver que la economía sigue creciendo y avanzando, y que la producción sigue aumentando” en ámbitos como el de la “Ley de Promoción en la Producción de Motocicletas que vence en el 2023 y que tenemos que sostener y mejorar”.

La planta de Honda en Argentina, que es parte del plan Mi Moto por el cual ofrece 48 cuotas a tasa subsidiada para la compra de vehículos, aumentó desde 2020 un 30 por ciento su nómina de trabajadores y lleva invertidos en el país 25 millones de dólares.

La planta cuenta con una capacidad productiva de 120 mil unidades por año, y fabrica motocicletas y autopartes de diversos modelos para el mercado nacional y con destino exportable. A lo largo del 2022, el 97 por ciento del volumen de producción incluyó piezas de origen local.