Los aumentos en alimentos siguen por encima del IPC

Los precios de los alimentos y bebidas no alcohólicas aumentaron en julio un 4,6% y se ubicaron por segundo mes consecutivo por debajo del nivel general, pero se mantienen por encima de la inflación en la comparación anual. En lo que va del año, el precio de los alimentos de la canasta básica acumuló hasta el último día de junio un 39,9% de suba, tres puntos porcentuales por encima de la inflación de precios minoristas, según las estadísticas oficiales.

En los últimos doce meses el costo de vida trepó un 64,0%, mientras que el de los alimentos lo supera por más de dos puntos porcentuales y se ubicó en un 66,4%.

El aumento de junio en alimentos superó al de mayo, del 4,4%, con una desaceleración respecto al récord del 8,6% de febrero pasado.

El INDEC señaló que en junio "el alza de Alimentos y bebidas no alcohólicas fue la que tuvo mayor incidencia en todas las regiones. Dentro de la división se destacó el aumento de verduras, tubérculos y legumbres, aunque el alza de carnes y derivados fue lo que más incidió en la mayoría de las regiones".

El mayor aumento en alimentos se dio en el Gran Buenos Aires, con una suba del 5,5, mientras que el menor se registró en la región Noreste, con un 4,9%.

La región de Cuyo registró el segundo máximo, con una suba del 5,3%, y le siguieron la Pampeana y el Noroeste, con un 5,2%, y la Patagonia, con un 5,1%.

Los rubro de mayores aumentos en junio, a nivel nacional, fueron el de las verduras, tubérculos y legumbres, con un 13,4%, seguidos de aceites, grasas y manteca, 8,0%; azúcar, dulces, chocolate y golosinas, 6,4%; y bebidas no alcohólicas, 6,1%.

Con menores aumentos se ubican el café, té, yerba y cacao, con 6,7%; el pan y cereales, 4,9%; leche, productos lácteos y huevos, 3,8%; carnes y derivados, 3,1%; aguas minerales, bebidas gaseosas y jugos, 5,8%; en tanto los que menos se incrementaron fueron los precios de las frutas, con un 0,5%.



LECHUGA, PAPA Y TOMATE

SUBIERON MÁS DEL 20%

Los productos estacionales empujaron en junio el aumento registrado en alimentos, por las subas en lechuga, papa y tomate, hamburguesas, aceite y fideos, que experimentaron los mayores incrementos, mientras que los cortes de carnes fueron los que menos variaron al alza sus precios.

Según las cifras del INDEC, el kilo de lechuga fue el que más aumentó en junio, con un 37,8%, seguido de las papas, 21,5%; tomates, 20,4%; las hamburguesas congeladas, 16,1%; el aceite de girasol, 12,9%, y los fideos secos, 12,9%.

El kilo de pollo entero se comercializó con un alza del 6,2%, el de filet de merluza fresco subió 6,5%, mientras que los cortes de carnes estuvieron por debajo de esos niveles y registraron los menores aumentos.

El asado aumentó en junio un 0,2%, la carne picada común, 3,3%; la paleta, 1,1%, y el cuadril y la nalga incrementaron sus precios en un 0,3%.

Entre los lácteos, la leche fresca entera en saché subió su precio en un 5,4%, la leche en polvo entera, 9,8%, y entre los quesos, el cremoso aumentó 6,2%, el pategrás, 5,6%; el sardo, 7,2%; mientras que la manteca un 5,0% y el yogur, 0,8%.

Entre las bebidas, la mayor alza fue para el vino común, con un 9,8%, y le siguieron las gaseosa de base cola, 4,7%; el agua sin gas, 7,2%, y la cerveza en botella, 5,2%.

El café molido aumentó un 11,7%, la yerba, 3,7%, y la salchicha tipo Viena envasada, un 10,3%.

Entre los artículos de limpieza e higiene personal lo que más aumentó fue el precio de los desodorante, con un 10,6% en junio con relación al mes anterior, y el del jabón de tocador, 11,2%, seguido por el jabón en polvo para ropa, 8,9%; detergente, 4,7%; jabón en pan, 6,6%, y la lavandina, 2,9%.